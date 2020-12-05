На Донбассе пограничники обнаружили тайное укрытие с боеприпасами: что там нашли (фото, видео)

На Донбассе пограничники нашли тайное укрытие с боеприпасами (коллаж: РБК-Украина)

Пограничники обнаружили тайное укрытие с боеприпасами на территории заброшенного фермерского хозяйства в Волновахском районе Донецкой области. Как сообщается, в тайнике было найдено множество действующих боеприпасов, включая боевые гранаты, тротиловые шашки и даже патроны. О находке рассказывается в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как передают пограничники, совместно с сотрудниками СБУ они осмотрели тайник, расположенный в одном из полуразрушенных зданий на окраине населенного пункта Польное. Тайник был обнаружен в пятницу, 4 декабря.

"В ходе осмотра места находки, пиротехническая группа ДСНС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы", - рассказывается в сообщении пресс-службы.

На Донбассе пограничники нашли тайное укрытие с боеприпасами (фото: dpsu.gov.ua)

Для обеспечения безопасности местного населения, а также прилегающих территории, заброшенное фермерское хозяйство было взято под охрану.

Сейчас следователи Национальной полиции направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Согласно ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", владельцу тайника предусмотрена ответственность. Правоохранители проводят работы по установлению лиц причастных к совершению правонарушения.

На Донбассе пограничники нашли тайное укрытие с боеприпасами

Напомним, что также в пятницу полиция прекратила деятельность международной группировки по изготовлению и продажи самодельного оружия. За полгода они продали более 100 единиц огнестрельного оружия.

Также СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Кроме этого, в Киеве блокировали деятельность цеха, в котором незаконно производили патроны для огнестрельного оружия. При обысках обнаружили материалы для производства и готовые патроны.