На Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами: що там знайшли (фото, відео)

На Донбасі прикордонники знайшли схованку з боєприпасами (колаж: РБК-Україна)

Прикордонники виявили схованку з боєприпасами на території занедбаного фермерського господарства у Волноваському районі Донецької області. Як повідомляється, у схованці було знайдено безліч діючих боєприпасів, включаючи бойові гранати, тротилові шашки та навіть патрони. Про знахідку розповідається у пресслужбі Держприкордонслужби.

Як передають прикордонники спільно зі співробітниками СБУ вони оглянули схованку, розташовану в одному з напівзруйнованих будинків на околиці населеного пункту Польне. Тайник був виявлений в п'ятницю, 4 грудня.

"В ході огляду місця знахідки, піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомета, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 патронів різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети", - розповідається в повідомленні пресслужби.

На Донбасі прикордонники знайшли схованка з боєприпасами (фото: dpsu.gov.ua)

Для забезпечення безпеки місцевого населення, а також прилеглих території, занедбане фермерське господарство було взято під охорону.

Зараз слідчі Національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Згідно зі ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", власнику схованки передбачена відповідальність. Правоохоронці проводять роботи по встановленню осіб причетних до скоєння правопорушення.

На Донбасі прикордонники знайшли схованка з боєприпасами

Нагадаємо, що в п'ятницю поліція припинила діяльність міжнародного угруповання з виготовлення та продажу саморобної зброї. За пів року вони продали понад 100 одиниць вогнепальної зброї.

До цього СБУ виявила збройову схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ньому знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

Крім цього, в Києві заблокували діяльність цеху, в якому незаконно виробляли набої для вогнепальної зброї. При обшуках виявили матеріали для виробництва та готові патрони.