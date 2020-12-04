Международная банда изготавливала и продавала оружие в Украине, ее разоблачили

Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Полиция прекратила деятельность международной группировки по изготовлению и продажи самодельного оружия. За полгода они продали более 100 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По версии следствия, группировка состояла из четырех жителей Днепропетровской и Киевской областей. Организатором банды был 42-летний житель Каменского, который выехал за границу и оттуда управлял группировкой. Еще один член группировки занимался закупкой стартовых пистолетов, а также контрабандой оружия из зоны боевых действий на Донбассе, остальные - перерабатывали и сбывали оружие через интернет.

В ходе обысков в одном из административных зданий в Киеве обнаружили оборудование для изготовления и переработки оружия. Также по месту проживания фигурантов изъяли более 100 единиц переработанного оружия, 70 ножей, 500 патронов, порох, специальное оборудование и прочие доказательства. Выяснилось, что все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Также были установлены покупатели оружия из разных городов Украины. У них тоже проводят обыски и изымают купленный товар.

Следствие идет по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что возле Запорожья нашли тайник с артиллеристскими минами калибра 120 милиметров. Арсенал был размещен в лесополосе.

Также СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Кроме этого, в Киеве блокировали деятельность цеха, в котором незаконно производили патроны для огнестрельного оружия. При обысках обнаружили материалы для производства и готовые патроны.