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В Киеве блокировали незаконное производство патронов для оружия

Киев, Пятница 27 ноября 2020 16:09
В Киеве блокировали незаконное производство патронов для оружия
Фото: цех по незаконному производству патронов для оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве блокировали деятельность цеха, в котором незаконно производили патроны для огнестрельного оружия. При обысках обнаружили материалы для производства и готовые патроны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовали двое киевлян. Они арендовали цех на территории одного из столичных предприятий. На нем они установили оборудование, а также хранили вещества для изготовления патронов и готовую продукцию. Клиентов злоумышленники подыскивали на специализированных интернет ресурсах и страницах в соцсетях, а заказы отправляли по почте.

Ежедневно они изготовляли до 10 тысяч патронов и маркировали продукцию собственным "брендом".

Во время обысков были изъяты 137 килограммов пороха, 20 тысяч готовых патронов, 131 емкость с пулями, 50 тысяч капсулов, два ружья, документация и ноутбук с клиентской базой. В цехе обнаружены девять верстатов для полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и прочее оборудование.

Следствие продолжается по ч.1 статьи 263-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, переработка или ремонт огнестрельного оружия). Санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, сегодня в Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного были гранаты, пистолеты и различные комплектующие.

В четверг сообщалось, что СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

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