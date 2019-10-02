На Донбассе ликвидировали боевика "ДНР": все детали (фото)

На Донбассе ликвидировали боевика (Коллаж РБК-Украина)

На Донбассе украинскими военными были уничтожены сразу два российских наемника

На Донбассе был ликвидирован очередной российский наемник, который был внесен в базу данных сайта "Миротворец" – Евгений Герасимов.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале, боевик "ДНР" был уничтожен в понедельник, 30 сентября.

На Донбассе ликвидировали боевика "ДНР"

"30.09.2019 Герасимов "Василич" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - так завуалировано сообщил офицер ВСУ об уничтожении врага и опубликовал фотографии российского наемника, которыми тот хвастался в социальных сетях.

Скриншот

Однако выяснилось, что в этот же день на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, который был снайпером "ДНР" и близким другом Захара Прилепина. Как сообщается, Андрей Куцкий с прозвищем "Скрипач" получил тяжелое ранение и скончался.

На Донбассе ликвидировали снайпера "ДНР"

"Смертельно ранен и спустя день умер Скрипач. Вчера. Снайпер, армия "ДНР". Мы с ним долго, неспешно переписывались, еще в пору моей службы. Потом даже как-то вместе ходили на встречу со студентами в один из ВУЗов Донецка", - написал Прилепин.

Скриншот поста

В комментариях к его посту пользователи сообщили, что Куцкий был родом из Одессы, но перестал общаться с родителями из-за того, что разошелся с ними в политических взглядах. Он уехал из родного города еще до Майдана и часто посещал Москву.