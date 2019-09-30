ВСУ ликвидировали известного боевика: первые подробности

На Донбассе погиб боевик Трегубов Александр - все подробности и фото (коллаж РБК-Украина)

Погибший боевик был "награжден" "медалью" ДНР "за особые заслуги"

На Донбассе погиб боевик Трегубов Александр Владимирович, который служил в 3-й бригаде ДНР. Об этом рассказал украинский патриот и блогер с оккупированных территорий "Necro Mancer". Как сообщается, с начала вооруженного конфликта погибло уже 200 боевиков.

"Трегубов Александр Владимирович. 3-я бригада ДНР. Место жительства – Горловка. Родился 16/07/1987. Погиб 29/09/2019, предположительно, в Озеряновке (поселок на юго-западной окраине Горловки - ред.)", - написал блогер.

На Донбассе погиб боевик Трегубов Александр - все подробности и фото (скриншот: twitter.com/666_mancer)

Информация о ликвидации боевика взята из социальной сети "ВКонтакте", запрещенной на территории Украины. В частности, о гибели террориста сообщила Оля Бублей (Трегубова) – вероятно, родственница. А также пророссийский паблик "мемориал героев ДНР/ЛНР".

Александр Трегубов был "награжден" "медалью" ДНР "за особые заслуги" и числится боевиком незаконных вооруженных формирований – спецназ "Троя" (3-я бригада ДНР).

На Донбассе погиб боевик Трегубов Александр - все подробности (фото: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что ранее в Днепре умер тяжелораненый боец ВСУ.