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Сходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на Донбассе

STYLERВойна    28.09.2019 - 18:28
Сходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на Донбассе
Фото: На Донбассе уничтожили боевика (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

На Донбассе от инсульта умер боевик из Луганской области

На Донбассе сообщили еще об одном грузе 200. Им оказался боевик, который воевал против Украины в рядах террористов. 25 сентября от инсульта умер Дмитрий Малыгин с позывным "Моня". Об этом сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Судя по данным из соцсети террориста, он проживал в Алчевске Луганской области. Предварительно, он является небоевой потерей и умер инсульта.

Сходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на ДонбассеСходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на ДонбассеФото: На Донбассе умер еще один террорист Дмитрий Мансуров (facebook.com/ukrop.bc)

"25.09.19 Малыгин "Моня" Дмитрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами", - написал Анатолий Штефан.

Пользователи сети отреагировали в комментариях на смерть боевика.

  • Пусть своих друзей забирает на концерт.... Массовый падеж скота приветствуется.
  • Кожний двохсотий з орків радує мою душу. Може концерти Кобзона потребують додаткової реклами? У сумні осінні дні серцю так не вистачає радості!
  • Орку залізобетон!

Сходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на ДонбассеСкриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

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