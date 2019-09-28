Сходил на концерт Кобзона: в сети сообщили о новом грузе 200 на Донбассе

Фото: На Донбассе уничтожили боевика (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

На Донбассе от инсульта умер боевик из Луганской области

На Донбассе сообщили еще об одном грузе 200. Им оказался боевик, который воевал против Украины в рядах террористов. 25 сентября от инсульта умер Дмитрий Малыгин с позывным "Моня". Об этом сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Судя по данным из соцсети террориста, он проживал в Алчевске Луганской области. Предварительно, он является небоевой потерей и умер инсульта.

Фото: На Донбассе умер еще один террорист Дмитрий Мансуров (facebook.com/ukrop.bc)

"25.09.19 Малыгин "Моня" Дмитрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами", - написал Анатолий Штефан.

Пользователи сети отреагировали в комментариях на смерть боевика.

Пусть своих друзей забирает на концерт.... Массовый падеж скота приветствуется.

Кожний двохсотий з орків радує мою душу. Може концерти Кобзона потребують додаткової реклами? У сумні осінні дні серцю так не вистачає радості!

Орку залізобетон!

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)