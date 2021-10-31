Домашняя лапша по старинному украинскому рецепту: готовим быстро и недорого!

Ингредиенты для лапши:

Мука - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Желтки - 2 шт.

Соль - 2 г

Масло - 1 ст. л.

Брындзя овечья - 100 г

"Вудженая" грудинка - 50 г

Пошаговое приготовление лапши

Яйцо и желтки разболтайте вилкой, влейте к ним масло и посолите. Муку просейте сразу на стол, главное чтобы стол был чистым и сухим. В просеянной муке сделайте углубление, в которое вылейте яичную смесь и начинайте замешивать тесто.

Тесто должно не липнуть к рукам, быть плотным. В зависимости от размеров яиц, вам возможно понадобится подсыпать немного муки. Вымешенное тесто, накройте пленкой или полотенцем (чтобы оно не обветрилось) и оставьте на 20 минут.

Тесто отдохнув становится эластичным и упругим, разделите его на 3-4 куска, каждый из которых нужно раскатать. Чем тоньше, тем лучше. Оставьте на 10-15 минут, чтобы тесто подсохло.

"В моем детстве бабушка выкладывала льняную накрахмаленную салфетку на большую подушку, а сверху раскатанное тесто, чтобы оно подсохло", - рассказывает Елена.

Скрутите каждый пласт в рулет и нарежьте полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску раскрутите и выложите на припорошенную мукой поверхность, чтобы наша лапша хорошо просохла.

Формируем готовое блюдо

Лапшу нужно варить в подсоленном кипятке 3-4 мин. Тем временем "вудженую" (замаринованную и потом закопченную) ветчину или сало, порежьте мелким кубиком до 1 см и поджарьте на разогретой сковородке.

Сваренную лапшу процедите, и переложите в сковороду с зажаркой, прожарьте на большом огне 30-40 секунд. Брындзю измельчите и щедро заправьте ею домашнюю лапшу.