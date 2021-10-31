Домашня локшина за старовинним українським рецептом: готуємо швидко і недорого!

Інгредієнти для локшини:

Борошно - 200 г

Яйце - 1 шт.

Жовтки - 2 шт.

Сіль - 2 г

Масло - 1 ст. л.

Бриндзя овеча - 100 г

"Вуджена" грудинка - 50 г

Покрокове приготування локшини

Яйце і жовтки розбовтайте виделкою, влийте до них олію і посоліть. Борошно просійте відразу на стіл, головне щоб стіл був чистим і сухим. У просіяного борошна зробіть поглиблення, в яке вилийте яєчну суміш і починайте замішувати тісто.

Тісто має не липнути до рук, бути щільним. Залежно від розмірів яєць, вам можливо знадобиться підсипати трохи борошна. Вимішене тісто, накрийте плівкою або рушником (щоб воно не обвітрилося) і залиште на 20 хвилин.

Тісто відпочивши стає еластичним і пружним, розділіть його на 3-4 шматки, кожен з яких потрібно розкатати. Чим тонше, тим краще. Залиште на 10-15 хвилин, щоб тісто підсохло.

"У моєму дитинстві бабуся викладала лляну накрохмалену серветку на велику подушку, а зверху розкачане тісто, щоб воно підсохло", - розповідає Олена.

Скрутіть кожен пласт в рулет і наріжте смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і викладіть на припорошену борошном поверхню, щоб наша локшина добре просохла.

Формуємо готову страву

Тим часом "вуджену" (замариновану і потім закопчену) шинку або сало, поріжте дрібним кубиком до 1 см і підсмажте на розігрітій сковорідці.

Зварену локшину процідіть, і перекладіть в сковороду з засмажкою, прожарте на великому вогні 30-40 секунд. Бриндзю подрібніть і щедро заправте нею домашню локшину.