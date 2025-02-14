Домашня піца на бездріжджовому тісті: рецепт смачної вечері за 35 хвилин

Ця домашня піца готується всього за 35 хвилин, що робить її ідеальним варіантом для швидкого обіду або вечері. Пухке тісто, соковитий соус і свіжі інгредієнти створюють неперевершений смак, який обов’язково сподобається всій родині
Про те, як приготувати домашню піцу майже за пів години, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Для того, щоб приготувати піцу вдома за 35 хвилин, потрібні такі продукти:
Для того, щоб приготувати домашню піцу, обов'язково просійте борошно для тіста. Завдяки цьому основа страви буде більш пухкою. Одразу увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів.
Всипте в борошно розпушувач - він підніме шар тіста замість дріжджів. Також додайте сіль та, для збалансованого смаку, цукор.
Перемішайте сухі інгредієнти, після чого влийте до них воду та олію. Замісіть тісто за допомогою віничка - маса повинна бути еластичною та дещо липкою.
Для випікання домашньої піци найкраще обирати круглу металеву форму для випікання. Її необхідно змастити олією.
Вилийте у форму тісто та розрівняйте його силіконовою лопаткою. Вилийте на шар тіста томатну пасту та розмастіть її ложкою по всій поверхні страви.
Як готувати домашню піцу (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Помістіть змащену томатною пастою основу для піци в духовку на 15 хвилин. Тим часом підготуйте начинку - наріжте ковбасу та натріть на тертці сир. За бажанням у домашню піцу можна додати помідори, болгарський перець, оливки та зелень, відповідно до смакових вподобань.
Викладіть начинку на гарячу запечену основу для піци. Верхнім шаром повинен бути сир - для золотистої скоринки.
Як готувати домашню піцу (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Помістіть піцу в духовку ще на 10 хвилин. Після цього гарячу страву розріжте на порційні шматочки - і можна пригощатися.
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