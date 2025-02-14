Домашня піца на бездріжджовому тісті: рецепт смачної вечері за 35 хвилин

Що потрібно для домашньої піци

Для того, щоб приготувати піцу вдома за 35 хвилин, потрібні такі продукти:

борошно - 250 г

розпушувач - 8 г

сіль - 1 ч. л.

цукор - 1 ч. л.

вода - 250 г

оливкова олія - 1 ст. л.

томатний соус - 3 ст. л.

ковбаса - до смаку

сир - 30-40 г

оливки - до смаку

Як готувати домашню піцу

Для того, щоб приготувати домашню піцу, обов'язково просійте борошно для тіста. Завдяки цьому основа страви буде більш пухкою. Одразу увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів.

Всипте в борошно розпушувач - він підніме шар тіста замість дріжджів. Також додайте сіль та, для збалансованого смаку, цукор.

Перемішайте сухі інгредієнти, після чого влийте до них воду та олію. Замісіть тісто за допомогою віничка - маса повинна бути еластичною та дещо липкою.

Для випікання домашньої піци найкраще обирати круглу металеву форму для випікання. Її необхідно змастити олією.

Вилийте у форму тісто та розрівняйте його силіконовою лопаткою. Вилийте на шар тіста томатну пасту та розмастіть її ложкою по всій поверхні страви.



Як готувати домашню піцу (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Помістіть змащену томатною пастою основу для піци в духовку на 15 хвилин. Тим часом підготуйте начинку - наріжте ковбасу та натріть на тертці сир. За бажанням у домашню піцу можна додати помідори, болгарський перець, оливки та зелень, відповідно до смакових вподобань.

Викладіть начинку на гарячу запечену основу для піци. Верхнім шаром повинен бути сир - для золотистої скоринки.



Як готувати домашню піцу (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Помістіть піцу в духовку ще на 10 хвилин. Після цього гарячу страву розріжте на порційні шматочки - і можна пригощатися.