Домашняя пицца на бездрожжевом тесте: рецепт вкусного ужина за 35 минут

Эта домашняя пицца готовится всего за 35 минут, что делает ее идеальным вариантом для быстрого обеда или ужина. Пышное тесто, сочный соус и свежие ингредиенты создают непревзойденный вкус, который обязательно понравится всей семье
О том, как приготовить домашнюю пиццу почти за полчаса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Для того, чтобы приготовить пиццу дома за 35 минут, нужны такие продукты:
Для того, чтобы приготовить домашнюю пиццу, обязательно просейте муку для теста. Благодаря этому основа блюда будет более воздушной. Сразу включите духовку для разогрева до 190 градусов.
Всыпьте в муку разрыхлитель - он поднимет слой теста вместо дрожжей. Также добавьте соль и, для сбалансированного вкуса, сахар.
Перемешайте сухие ингредиенты, после чего влейте к ним воду и растительное масло. Замесите тесто с помощью венчика - масса должна быть эластичной и несколько липкой.
Для выпекания домашней пиццы лучше всего выбирать круглую металлическую форму для выпекания. Ее необходимо смазать растительным маслом.
Вылейте в форму тесто и разровняйте его силиконовой лопаткой. Вылейте на слой теста томатную пасту и размажьте ее ложкой по всей поверхности блюда.
Как готовить домашнюю пиццу (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Поместите смазанную томатной пастой основу для пиццы в духовку на 15 минут. Тем временем подготовьте начинку - нарежьте колбасу и натрите на терке сыр. По желанию в домашнюю пиццу можно добавить помидоры, болгарский перец, оливки и зелень, согласно вкусовым предпочтениям.
Выложите начинку на горячую запеченную основу для пиццы. Верхним слоем должен быть сыр - для золотистой корочки.
Как готовить домашнюю пиццу (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Поместите пиццу в духовку еще на 10 минут. После этого горячее блюдо разрежьте на порционные кусочки - и можно угощаться.
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