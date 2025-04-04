Домашня ковбаса, як у бабусі: рецепт на Великдень, який ви будете передавати своїм дітям

Що вам знадобиться:

Свинина жирна (шийка, грудинка) - 1,5 кг

Яловичина або пісна свинина - 0,5 кг

Часник - 1 головка

Сіль - 1 ст. ложка (з гіркою)

Перець чорний мелений - 1 ч. ложка

Перець духмяний (мелений або товчений) - 0,5 ч. ложки

Вода або бульйон - 100 мл

Натуральні кишки - 2-3 м (попередньо вимочити та промити)

Як готувати домашню ковбасу на Великдень

Підготовка м’яса

Наріжте м’ясо дуже дрібно ножем (не перемелюйте в фарш!). Має бути структура, як для справжньої домашньої ковбаси.

Додаємо спеції

До м’яса додаємо сіль, перець, давлений часник, воду або бульйон - для соковитості. Добре вимішуємо руками. Залишаємо настоюватися мінімум на 2 години, а краще - на ніч у холодильнику.

Наповнюємо кишки

За допомогою спеціальної насадки або пляшки начиняємо кишки фаршем. Не набивайте занадто щільно - ковбаса може тріснути. Перев’язуйте ниткою кожні 25-30 см.

Варіанти приготування

У духовці:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Викладіть ковбасу на деко, зробіть кілька проколів зубочисткою.

Запікайте приблизно 40–50 хв, періодично перевертаючи.

Потім ще 10-15 хв при 220 градусів для рум’яної скоринки.

На сковорідці:

Обсмажуйте ковбасу на середньому вогні 5-7 хв з кожного боку.

Потім додайте трохи води (1/4 склянки), накрийте кришкою й тушкуйте ще 15–20 хв до готовності.

Наприкінці зніміть кришку - і обсмажте ще раз до рум’яності.

Домашня ковбаса - важлива страва на Великдень (кадр з відео)

Корисні поради:

Якщо не маєте кишок - використовуйте харчову плівку або пекарський рукав, сформувавши "рулет".

Замість свинини можна використовувати індичку або курку - для дієтичного варіанту.

Для аромату можна додати насіння гірчиці, паприку або сухий чебрець - але без фанатизму.

Чому ковбаса на Великдень - це більше, ніж страва

У багатьох регіонах України ковбаса - обов'язковий елемент великоднього кошика. Її не лише готували вдома, а й клали до церкви на освячення разом з паскою, яйцями та хроном.

Це був символ достатку, родинної єдності та домашнього тепла. Така ковбаса готувалась з любов’ю і без поспіху - як ритуал, що передавався з покоління в покоління.