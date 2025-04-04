Домашня ковбаса, як у бабусі: рецепт на Великдень, який ви будете передавати своїм дітям

Цей запах не сплутаєш ні з чим - коли бабуся смажила домашню ковбасу перед Великоднем, вся хата наповнювалась теплом, прянощами й очікуванням свята. Сьогодні мало хто ще готує її вдома, але цей рецепт - саме той, що варто зберегти.
Як приготувати домашню ковбасу на Великдень за старовинним рецептом наших бабусь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Підготовка м’яса
Наріжте м’ясо дуже дрібно ножем (не перемелюйте в фарш!). Має бути структура, як для справжньої домашньої ковбаси.
Додаємо спеції
До м’яса додаємо сіль, перець, давлений часник, воду або бульйон - для соковитості. Добре вимішуємо руками. Залишаємо настоюватися мінімум на 2 години, а краще - на ніч у холодильнику.
Наповнюємо кишки
За допомогою спеціальної насадки або пляшки начиняємо кишки фаршем. Не набивайте занадто щільно - ковбаса може тріснути. Перев’язуйте ниткою кожні 25-30 см.
Варіанти приготування
У духовці:
На сковорідці:
Якщо не маєте кишок - використовуйте харчову плівку або пекарський рукав, сформувавши "рулет".
Замість свинини можна використовувати індичку або курку - для дієтичного варіанту.
Для аромату можна додати насіння гірчиці, паприку або сухий чебрець - але без фанатизму.
У багатьох регіонах України ковбаса - обов'язковий елемент великоднього кошика. Її не лише готували вдома, а й клали до церкви на освячення разом з паскою, яйцями та хроном.
Це був символ достатку, родинної єдності та домашнього тепла. Така ковбаса готувалась з любов’ю і без поспіху - як ритуал, що передавався з покоління в покоління.