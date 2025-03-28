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Домашняя буженина с чесноком и пряностями: готовим невероятно нежное мясо на Пасху своими руками

Пятница 28 марта 2025 07:41
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Домашняя буженина с чесноком и пряностями: готовим невероятно нежное мясо на Пасху своими руками Как приготовить домашнюю буженину с чесноком и пряностями на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мясные блюда занимают отдельное место на праздничном столе, а буженина может стать основной на Пасху. Она невероятно нежная, сочная, легко сочетается с любыми гарнирами и салатами. И приготовить ее можно самостоятельно.

Как готовить домашнюю буженину с чесноком и пряностями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Свиной ошеек - 1 кг
  • Чеснок, головка - 1 шт.
  • Специи к мясу - 20 г
  • Паприка молотая - 10 г
  • Перец кайенский - 20 г
  • Соль - 20 г
  • Перец черный молотый - 10 г
  • Масло подсолнечное - 50 мл

Как приготовить домашнюю буженину с чесноком

Чеснок нужно очистить и нарезать брусочками. Специи к мясу смешайте с паприкой, кайенским перцем, солью и черным перцем.

Мясо помойте, обсушите и узким острым ножом сделайте в нем глубокие надрезы. Брусочки чеснока обваляйте в смеси специй и вложите в надрезы.

Остальные специи смешайте с маслом и натрите хорошо этой смесью мясо. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на 2 часа при комнатной температуре - чтобы оно хорошо промариновалось.Домашняя буженина с чесноком и пряностями: готовим невероятно нежное мясо на Пасху своими рукамиДомашняя буженина на Пасху порадует ваших гостей (кадр из видео)

Форму для запекания застелите пергаментом, разверните пленку и выложите мясо в форму. Духовку разогрейте до 200 градусов. Поставьте мясо в духовку на 20 минут.

Затем уменьшите температуру до 140 градусов и запекайте еще 60-70 минут, до появления румяной корочки.

Готовое мясо переложите на блюдо, накройте фольгой и дайте постоять минут 15. Затем можно нарезать ломтиками и подавать к столу.

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