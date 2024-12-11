Домашній набір для створення атомної зброї. За скільки продають найнебезпечнішу іграшку у світі

У 1950-х роках був створений набір, який мав на меті навчити дітей основам ядерної фізики, використовуючи технології того часу. Цей набір містив справжній уран та інші радіоактивні матеріали!

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким був цей унікальний набір та за скільки його продають зараз.

Іграшка з радіоактивними матеріалами

У 1950-х роках наукові відкриття в області атомної енергії викликали великий інтерес у світі, і багато хто прагнув залучити дітей до вивчення цієї захоплюючої теми.

Одним із найбільш дивовижних аспектів Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory був вміст урану та інших радіоактивних матеріалів. Набір включав хмарну камеру, спінтарископ та електроскоп - пристрої, які дозволяли спостерігати радіоактивний розпад і вимірювати рівень радіації.

За допомогою хмарної камери користувач міг спостерігати за альфа-частинками, що рухались зі швидкістю 19 000 кілометрів на секунду. Крім того, набір містив інструкції та навчальний комікс, який мав на меті пояснити принципи атомної енергії.

Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory (фото: Вікіпедія)

Поява небезпеки та проблеми з безпекою

У той час, коли набір був популярним, ніхто не усвідомлював всіх небезпек, пов'язаних із використанням радіоактивних матеріалів у побуті. Хоча попередження щодо безпеки були, їх було недостатньо, щоб запобігти можливим наслідкам.

Відсутність суворих стандартів і правил безпеки призводила до того, що діти та підлітки мали доступ до справжніх радіоактивних матеріалів. Радіаційне опромінення, яке отримували користувачі набору, було порівнянне з рівнем ультрафіолетового випромінювання, але це не зменшувало потенційного ризику.

Урядові обмеження та підвищений рівень обізнаності про радіаційну безпеку призвели до припинення виробництва набору вже в 1951 році. Завдяки цьому набір став рідкісним та колекційним предметом.

Технічні особливості набору

Набір Gilbert U-238 включав кілька унікальних технічних пристроїв, які дозволяли дітям спостерігати фізичні процеси, пов'язані з атомною енергією. Хмарна камера дозволяла зафіксувати альфа-частинки, що виникали внаслідок розпаду радіоактивних матеріалів.

Спінтарископ використовувався для візуалізації радіоактивного розпаду, а електроскоп допомагав вимірювати рівень радіації в різних зразках. Ці пристрої були цікаві та новаторські для свого часу, і допомагали дітям зрозуміти принципи ядерної фізики на практиці.

На той час не було достатньо обізнаності про потенційні наслідки тривалого контакту з радіоактивними матеріалами, що робило ці іграшки ще більш ризикованими.

Хмарна камера з набору (фото: Вікіпедія)

Яка вартість і колекційна цінність набору сьогодні

Завдяки своїй рідкості і історичній цінності, набір Gilbert U-238 став справжнім колекційним об'єктом. Оскільки виробництво було припинено всього через два роки, а продажі не перевищили 5000 наборів, вони стали надзвичайно рідкісними.

Сьогодні цей набір є предметом великого інтересу серед колекціонерів, і його ціна може досягати десятків тисяч доларів на аукціонах. Один з таких наборів наразі виставлений на аукціоні RR Auction, де стартова ціна лоту становить 10 000 доларів.

Це яскравий приклад того, як предмети побуту та іграшки можуть перетворюватися на важливі культурні артефакти, зберігаючи слід в історії науки і технологій.