Домашний набор для создания атомного оружия. За сколько продают самую опасную игрушку в мире

В 1950-х годах был создан набор, который имел целью научить детей основам ядерной физики, используя технологии того времени. Этот набор содержал настоящий уран и другие радиоактивные материалы!

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким был этот уникальный набор и сколько его продают сейчас.

Игрушка с радиоактивными материалами

В 1950-х годах научные открытия в области атомной энергии вызвали большой интерес в мире, и многие стремились привлечь детей к изучению этой увлекательной темы.

Одним из самых удивительных аспектов Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory было содержание урана и других радиоактивных материалов. Набор включал облачную камеру, спинтарископ и электроскоп - устройства, позволявшие наблюдать радиоактивный распад и измерять уровень радиации.

С помощью облачной камеры пользователь мог наблюдать за альфа-частицами, двигавшимися со скоростью 19 000 километров в секунду. Кроме того, набор содержал инструкции и учебный комикс, который имел целью объяснить принципы атомной энергии.

Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory (фото: Википедия)

Появление опасности и проблемы с безопасностью

В то время, когда набор был популярен, никто не осознавал всех опасностей, связанных с использованием радиоактивных материалов в быту. Хотя предупреждения о безопасности были, их было недостаточно, чтобы предотвратить возможные последствия.

Отсутствие строгих стандартов и правил безопасности приводило к тому, что дети и подростки имели доступ к настоящим радиоактивным материалам. Радиационное облучение, получаемое пользователями набора, было сравнимо с уровнем ультрафиолетового излучения, но это не уменьшало потенциального риска.

Правительственные ограничения и повышенный осведомленности о радиационной безопасности привели к прекращению производства набора уже в 1951 году. Благодаря этому, набор стал редким и коллекционным предметом.

Технические особенности набора

Набор Gilbert U-238 включал несколько уникальных технических устройств, позволяющих детям наблюдать физические процессы, связанные с атомной энергией. Облачная камера позволяла зафиксировать альфа-частицы, возникавшие вследствие распада радиоактивных материалов.

Спинтарископ использовался для визуализации радиоактивного распада, а электроскоп помогал измерять уровень радиации в различных образцах.

В то время не было достаточно осведомленности о потенциальных последствиях длительного контакта с радиоактивными материалами, что делало эти игрушки еще более рискованными.

Туманная камера из набора (фото: Википедия)

Какая стоимость и коллекционная ценность набора сегодня

Благодаря своей редкости и исторической ценности набор Gilbert U-238 стал настоящим коллекционным объектом. Поскольку производство было прекращено всего через два года, а продажи не превысили 5000 наборов, они стали очень редкими.

Сегодня этот набор является предметом большого интереса среди коллекционеров, и его цена может достигать десятков тысяч долларов на аукционах. Один из таких наборов выставлен на аукционе RR Auction, где стартовая цена лота составляет 10 000 долларов .

Это яркий пример того, как предметы быта и игрушки могут превращаться в важные культурные артефакты, сохраняя след в истории науки и технологий.