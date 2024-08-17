Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію на ЗАЕС: відповідь ЦГЗ

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається критичною через окупацію Росією. Через що ризик радіаційної аварії залишається високим.

Важливо розуміти, що найкращий захист від наслідків радіаційної аварії – це профілактика. Повернення контролю над ЗАЕС Україні є єдиним надійним способом гарантувати безпеку.

У разі радіаційної аварії необхідно дотримуватися вказівок місцевої влади, ДСНС та інших уповноважених органів. Саме вони надаватимуть актуальну інформацію про ситуацію та рекомендації щодо дій.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

Якщо у вашій місцевості трапиться надзвичайна ситуація радіаційного характеру, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.