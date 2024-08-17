Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію на ЗАЕС: відповідь ЦГЗ
Ситуація на Запорізькій АЕС залишається критичною через окупацію Росією. Через що ризик радіаційної аварії залишається високим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоровʼя.
Важливо розуміти, що найкращий захист від наслідків радіаційної аварії – це профілактика. Повернення контролю над ЗАЕС Україні є єдиним надійним способом гарантувати безпеку.
У разі радіаційної аварії необхідно дотримуватися вказівок місцевої влади, ДСНС та інших уповноважених органів. Саме вони надаватимуть актуальну інформацію про ситуацію та рекомендації щодо дій.
Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію
Якщо у вашій місцевості трапиться надзвичайна ситуація радіаційного характеру, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.
- Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
- Заберіть всередину домашніх тварин.
- Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
- Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.
- Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.
- Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
Пожежа на ЗАЕС
11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в градирні Запорізької АЕС. За даними голови Нікопольської РВА, росіяни підпалили шини в конструкціях. Президент Зеленський заявив, що ситуація не може бути нормальною, поки станцію контролюють окупанти, хоча показники радіації в нормі.
МАГАТЕ повідомило про темний дим після "численних вибухів". В "Енергоатомі" причиною пожежі вважають недбалість або підпал.
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