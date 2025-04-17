Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатів

Чому варто робити домашній майонез

Магазинний майонез часто містить консерванти, підсилювачі смаку та крохмаль. У домашньому варіанті ви контролюєте кожен інгредієнт - і отримуєте чистий, насичений смак.

Рецепт №1 - Класичний майонез за 5 хвилин

Інгредієнти:

1 яйце кімнатної температури

200 мл олії (соняшникової або виноградної)

1 ч. ложка гірчиці

1 ч. ложка лимонного соку або яблучного оцту

дрібка солі

Приготування:

У вузьку ємність покласти яйце, додати сіль, гірчицю та лимонний сік.

Залити олію.

Занурити блендер до дна і збивати, не піднімаючи, 10 секунд.

Потім плавно підняти блендер - і майонез готовий. Домашній майонез значно смачніший за магазинний (фото: freepik.com)

Рецепт №2 - Без яєць

Інгредієнти:

100 мл молока (будь-якої жирності)

200 мл олії

1 ч. ложка лимонного соку

1 ч. ложка гірчиці

дрібка солі

Приготування:

У чашу блендера влити молоко та олію.

Збити до густоти.

Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Збити ще раз.

Цей варіант підходить для тих, хто уникає сирих яєць у стравах.

Важливий секрет:

Смак домашнього майонезу залежить від температури продуктів, з якого ви робите. Всі вони мають бути кімнатної температури - тоді емульсія не буде розшаровуватися, і вийде приємна однорідна структура.

І ще - не варто замінювати гірчицю іншим інгредієнтом, бо вона є ключовою для вашого соусу.

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