Домашній майонез за 5 хвилин: ідеальний рецепт для великодніх салатів

Домашній майонез - це не лише про смак, а й про впевненість у якості продукту. Готується за 5 хвилин, не містить консервантів і чудово підходить до великодніх салатів. Цей простий рецепт стане улюбленим у вашій родині.
Як приготувати домашній майонез за 5 хвилин з яйцями та без них, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Магазинний майонез часто містить консерванти, підсилювачі смаку та крохмаль. У домашньому варіанті ви контролюєте кожен інгредієнт - і отримуєте чистий, насичений смак.
Інгредієнти:
Приготування:
У вузьку ємність покласти яйце, додати сіль, гірчицю та лимонний сік.
Залити олію.
Занурити блендер до дна і збивати, не піднімаючи, 10 секунд.
Потім плавно підняти блендер - і майонез готовий.
Інгредієнти:
Приготування:
У чашу блендера влити молоко та олію.
Збити до густоти.
Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Збити ще раз.
Цей варіант підходить для тих, хто уникає сирих яєць у стравах.
Смак домашнього майонезу залежить від температури продуктів, з якого ви робите. Всі вони мають бути кімнатної температури - тоді емульсія не буде розшаровуватися, і вийде приємна однорідна структура.
І ще - не варто замінювати гірчицю іншим інгредієнтом, бо вона є ключовою для вашого соусу.