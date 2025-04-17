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Домашний майонез за 5 минут: идеальный рецепт для пасхальных салатов

Как приготовить вкусный домашний майонез за 5 минут (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашний майонез - это не только о вкусе, но и об уверенности в качестве продукта. Готовится за 5 минут, не содержит консервантов и отлично подходит к пасхальным салатам. Этот простой рецепт станет любимым в вашей семье.

Как приготовить домашний майонез за 5 минут с яйцами и без них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему стоит делать домашний майонез

Магазинный майонез часто содержит консерванты, усилители вкуса и крахмал. В домашнем варианте вы контролируете каждый ингредиент - и получаете чистый, насыщенный вкус.

Рецепт №1 - Классический майонез за 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 яйцо комнатной температуры
  • 200 мл масла (подсолнечного или виноградного)
  • 1 ч. ложка горчицы
  • 1 ч. ложка лимонного сока или яблочного уксуса
  • щепотка соли

Приготовление:

В узкую емкость положить яйцо, добавить соль, горчицу и лимонный сок.

Залить растительное масло.

Погрузить блендер до дна и взбивать, не поднимая, 10 секунд.

Затем плавно поднять блендер - и майонез готов.Домашний майонез значительно вкуснее магазинного (фото: freepik.com)

Рецепт №2 - Без яиц

Ингредиенты:

  • 100 мл молока (любой жирности)
  • 200 мл растительного масла
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 1 ч. ложка горчицы
  • щепотка соли

Приготовление:

В чашу блендера влить молоко и масло.

Взбить до густоты.

Добавить горчицу, лимонный сок и соль. Взбить еще раз.

Этот вариант подходит для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах.

Важный секрет:

Вкус домашнего майонеза зависит от температуры продуктов, из которого вы делаете. Все они должны быть комнатной температуры - тогда эмульсия не будет расслаиваться, и получится приятная однородная структура.

И еще - не стоит заменять горчицу другим ингредиентом, потому что она является ключевой для вашего соуса.

Как хранить майонез, чтобы он не портился

  • Храните в стеклянной банке в холодильнике с крышкой
  • Используйте майонез в течение 3-4 дней
  • Не оставляйте соус при комнатной температуре
  • Не добавляйте сырые продукты в уже готовый соус

 

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