Домашний майонез за 5 минут: идеальный рецепт для пасхальных салатов

Домашний майонез - это не только о вкусе, но и об уверенности в качестве продукта. Готовится за 5 минут, не содержит консервантов и отлично подходит к пасхальным салатам. Этот простой рецепт станет любимым в вашей семье.
Как приготовить домашний майонез за 5 минут с яйцами и без них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Магазинный майонез часто содержит консерванты, усилители вкуса и крахмал. В домашнем варианте вы контролируете каждый ингредиент - и получаете чистый, насыщенный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
В узкую емкость положить яйцо, добавить соль, горчицу и лимонный сок.
Залить растительное масло.
Погрузить блендер до дна и взбивать, не поднимая, 10 секунд.
Затем плавно поднять блендер - и майонез готов.
Ингредиенты:
Приготовление:
В чашу блендера влить молоко и масло.
Взбить до густоты.
Добавить горчицу, лимонный сок и соль. Взбить еще раз.
Этот вариант подходит для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах.
Вкус домашнего майонеза зависит от температуры продуктов, из которого вы делаете. Все они должны быть комнатной температуры - тогда эмульсия не будет расслаиваться, и получится приятная однородная структура.
И еще - не стоит заменять горчицу другим ингредиентом, потому что она является ключевой для вашего соуса.