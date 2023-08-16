Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний

Домашній кетчуп можна додавати в піцу, рагу, до м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний. До того ж приготувати його можна нескладно та з простих інгредієнтів.
Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.
З вказаної порції продуктів має вийти шість баночок по 0,5 л. Якщо ви хочете зробити більше чи менше - помножте/поділіть вказані інгредієнти на потрібну кількість.
Вам знадобляться:
Спочатку поріжте помідори та цибулю. Далі перемістіть їх у блендер та збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш в каструлю та варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
Тим часом збийте у блендері часник з базиліком, додайте в суміш та варіть 30 хвилин. Після чого збийте й томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави та оцет, перемішайте.
Налийте суміш у стерилізовані банки, закрутіть та переверніть на рушник до повного охолодження.
Раніше ми писали, як легко приготувати запіканку із кабачків, яка буде смачніша, ніж котлети.
Також читайте, рецепт картопляного кіша з вчорашнього пюре.