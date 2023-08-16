Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний

Інгредієнти

З вказаної порції продуктів має вийти шість баночок по 0,5 л. Якщо ви хочете зробити більше чи менше - помножте/поділіть вказані інгредієнти на потрібну кількість.

Вам знадобляться:

помідори - 4 кг

цибуля - 1 кг

часник - 10-15 зубчиків

сіль - 50 г

цукор - 150 г

перець

прованські/італійські трави

сушена гвоздика - 5 шт.

оцет - 50 мл

Як готувати

Спочатку поріжте помідори та цибулю. Далі перемістіть їх у блендер та збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш в каструлю та варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.

Тим часом збийте у блендері часник з базиліком, додайте в суміш та варіть 30 хвилин. Після чого збийте й томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави та оцет, перемішайте.

Налийте суміш у стерилізовані банки, закрутіть та переверніть на рушник до повного охолодження.