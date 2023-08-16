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Домашний кетчуп на зиму: откроете банку и забудете о магазинном

Как приготовить кетчуп на зиму (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Домашний кетчуп можно добавлять в пиццу, рагу, к мясу, или же просто есть ложками - настолько он вкусный. К тому же, приготовить его можно несложно и с простых ингредиентов.

Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.

Ингредиенты

Из указанной порции продуктов должно получиться шесть баночек по 0,5 л. Если вы хотите сделать больше или меньше - умножьте/разделите указанные ингредиенты на нужное количество.

Вам понадобятся:

  • помидоры - 4 кг
  • лук - 1 кг
  • чеснок - 10-15 зубчиков
  • соль - 50 г
  • сахар - 150 г
  • перец
  • прованские/итальянские травы
  • сушеная гвоздика -  5 шт.
  • уксус - 50 мл

Как готовить

Сначала порежьте помидоры и лук. Затем переместите их в блендер и взбейте до однородной массы. Налейте полученную смесь в кастрюлю и варите примерно 40 минут, периодически помешивая.

Тем временем сбейте в блендере чеснок с базиликом, добавьте в смесь и варите 30 минут. После чего сбейте и томатную массу. Через 20 минут добавьте соль, сахар, гвоздику, прованские травы и уксус, перемешайте.

Налейте смесь в стерилизованные банки, закрутите и переверните на полотенце до полного охлаждения.

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