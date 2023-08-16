Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний
Домашній кетчуп можна додавати в піцу, рагу, до м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний. До того ж приготувати його можна нескладно та з простих інгредієнтів.
Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.
Інгредієнти
З вказаної порції продуктів має вийти шість баночок по 0,5 л. Якщо ви хочете зробити більше чи менше - помножте/поділіть вказані інгредієнти на потрібну кількість.
Вам знадобляться:
- помідори - 4 кг
- цибуля - 1 кг
- часник - 10-15 зубчиків
- сіль - 50 г
- цукор - 150 г
- перець
- прованські/італійські трави
- сушена гвоздика - 5 шт.
- оцет - 50 мл
Як готувати
Спочатку поріжте помідори та цибулю. Далі перемістіть їх у блендер та збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш в каструлю та варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
Тим часом збийте у блендері часник з базиліком, додайте в суміш та варіть 30 хвилин. Після чого збийте й томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави та оцет, перемішайте.
Налийте суміш у стерилізовані банки, закрутіть та переверніть на рушник до повного охолодження.
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