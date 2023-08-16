Домашний кетчуп на зиму: откроете банку и забудете о магазинном
Домашний кетчуп можно добавлять в пиццу, рагу, к мясу, или же просто есть ложками - настолько он вкусный. К тому же, приготовить его можно несложно и с простых ингредиентов.
Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.
Ингредиенты
Из указанной порции продуктов должно получиться шесть баночек по 0,5 л. Если вы хотите сделать больше или меньше - умножьте/разделите указанные ингредиенты на нужное количество.
Вам понадобятся:
- помидоры - 4 кг
- лук - 1 кг
- чеснок - 10-15 зубчиков
- соль - 50 г
- сахар - 150 г
- перец
- прованские/итальянские травы
- сушеная гвоздика - 5 шт.
- уксус - 50 мл
Как готовить
Сначала порежьте помидоры и лук. Затем переместите их в блендер и взбейте до однородной массы. Налейте полученную смесь в кастрюлю и варите примерно 40 минут, периодически помешивая.
Тем временем сбейте в блендере чеснок с базиликом, добавьте в смесь и варите 30 минут. После чего сбейте и томатную массу. Через 20 минут добавьте соль, сахар, гвоздику, прованские травы и уксус, перемешайте.
Налейте смесь в стерилизованные банки, закрутите и переверните на полотенце до полного охлаждения.
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