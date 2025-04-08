Домашній хліб на Великдень без зайвого клопоту: рецепт, який здивує навіть маму

Що вам знадобиться:

Борошно пшеничне - 2 склянки

Сухі дріжджі - 6 г

Цукор - 2 ч. ложки

Сіль - 1 ч. ложка

Олія соняшникова - 1 ст. ложка

Тепла вода - 180 мл

До речі, 6 грамів сухих дріжджів можна замінити на 18 г пресованих. Для вимірювання борошна використовуйте радянську склянку-гранчак. В одній такій склянці міститься приблизно 160 грамів борошна. Якщо візьмете мірний стакан, то вам буде потрібно 320 грамів.

Як готувати домашній хліб на Великдень

Візьміть глибоку миску, налийте в неї ледь теплу воду. Додайте дріжджі, цукор і просіяне борошно. Вимішайте до однорідності. Потім додайте олію та сіль.

Вимішуйте тісто руками близько 15 хвилин. Якщо користуєтеся тістомісом - 5-10 хвилин. Намагайтеся не досипати багато борошна в процесі вимішування. Тісто в кінці процесу має стати м'яким, еластичним та не липнути до рук.

Наприкінці замішування до тіста ви можете додати зернятка льону - це зробить смак хліба цікавішим, а саму випічку - кориснішою.

Тісто накрийте рушником або плівкою і залиште в теплому місці, поки воно не збільшиться удвічі. По часу це приблизно 1 година, але все може бути індивідуально.

Коли тісто підійшло, швидко його перемісіть та сформуйте хлібину. Якщо використовуєте формочку для випікання хліба, то присипте її борошном і викладіть у неї тісто швом донизу.

Якщо ви використовуєте деко чи чавунний казанок, викладіть тісто в миску чи форму для розстоювання швом догори. Накрийте і залиште в теплому місці ще на пів години.

Увімкніть духовку та розігрійте її до 190 градусів. Деко чи казанок розігрівайте разом з духовкою - за пів години хліб гарно підійде.

Буханець, якщо він у формі для випікання хліба, поставте у духовку. На дно духовки поставте посудину з окропом. Це допоможе хлібу не підгоріти, гарно підійти та мати тонку хрустку скоринку.

Якщо використовуєте іншу форму, то спершу переверніть тісто на пергамент, а потім викладіть на гаряче деко чи в казанок. У випадку з деко на дно духовки теж поставте посудину з окропом.

Якщо випікаєте у казанку, то накрийте кришкою і посудину ставити не треба. Під кришкою буде достатньо пари.

Випікати хліб потрібно 30-35 хвилин. Посуд з окропом потрібно витягнути з духовки через 15 хвилин після початку випікання.

Готовий хліб загорніть у чистий рушник і викладіть не решітку до повного охолодження.