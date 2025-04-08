Домашний хлеб на Пасху без лишних хлопот: рецепт, который удивит даже маму

Что вам понадобится:

Мука пшеничная - 2 стакана

Сухие дрожжи - 6 г

Сахар - 2 ч. ложки

Соль - 1 ч. ложка

Масло подсолнечное - 1 ст. ложка

Теплая вода - 180 мл

Кстати, 6 граммов сухих дрожжей можно заменить на 18 г прессованных. Для измерения муки используйте советский стакан-гранчак. В одном таком стакане содержится примерно 160 граммов муки. Если возьмете мерный стакан, то вам потребуется 320 граммов.

Как готовить домашний хлеб на Пасху

Возьмите глубокую миску, налейте в нее едва теплую воду. Добавьте дрожжи, сахар и просеянную муку. Вымешайте до однородности. Затем добавьте растительное масло и соль.

Вымешивайте тесто руками около 15 минут. Если пользуетесь тестомесом - 5-10 минут. Старайтесь не досыпать много муки в процессе вымешивания. Тесто в конце процесса должно стать мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

В конце замешивания в тесто вы можете добавить зернышки льна - это сделает вкус хлеба интереснее, а саму выпечку - полезнее.

Тесто накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое. По времени это примерно 1 час, но все может быть индивидуально.

Когда тесто подошло, быстро его перемешайте и сформируйте хлебцы. Если используете формочку для выпекания хлеба, то присыпьте ее мукой и выложите в нее тесто швом вниз.

Если вы используете противень или чугунный котелок, выложите тесто в миску или форму для расстойки швом вверх. Накройте и оставьте в теплом месте еще на полчаса.

Включите духовку и разогрейте ее до 190 градусов. Противень или котелок разогревайте вместе с духовкой - за полчаса хлеб хорошо подойдет.

Буханку, если она в форме для выпекания хлеба, поставьте в духовку. На дно духовки поставьте сосуд с кипятком. Это поможет хлебу не подгореть, хорошо подойти и иметь тонкую хрустящую корочку.

Если используете другую форму, то сначала переверните тесто на пергамент, а затем выложите на горячий противень или в котелок. В случае с противнем на дно духовки тоже поставьте сосуд с кипятком.

Если выпекаете в котелке, то накройте крышкой и сосуд ставить не надо. Под крышкой будет достаточно пара.

Выпекать хлеб нужно 30-35 минут. Посуду с кипятком нужно вытащить из духовки через 15 минут после начала выпекания.

Готовый хлеб заверните в чистое полотенце и выложите не решетку до полного остывания.