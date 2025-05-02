Домашнє тренування, яке спалює максимум калорій всього за 4 хвилини
Бракує часу на спортзал? Відкрийте для себе ефективні вправи вдома - ідеальне рішення для підтримки форми з мінімумом зусиль та обладнання.
Яка 4-хвилинна вправа активізує все тіло, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Яка вправа вдома дуже ефективна?
Це тренування називається Табата. Цей тип активності передбачає виконання вправ високої інтенсивності, щоб активізувати все тіло, не виходячи з комфорту свого дому.
Що таке Табата і які вправи вона включає?
Тренування Табата - це тренувальна техніка, яка працює на основі інтервалів високої інтенсивності. Тому воно відноситься до типу тренувань HIIT. Це виконання вправи протягом двадцяти секунд з максимальною інтенсивністю, після чого йде десять секунд відпочинку.
Це завершує чотирихвилинний цикл і призводить до дуже ефективної програми тренувань.
Однією з вправ, які можна включити в програму Табата, можуть бути присідання в стрибках. Це опрацьовує ноги та сідниці. Якщо ви також хочете опрацювати руки, тулуб і груди, додайте віджимання. А якщо ви хочете це поєднати, то берпі стане кращим вибором. Є також стрибкові випади, які допомагають зміцнити ноги і відпрацювати рівновагу; і біг підтюпцем на місці, який розігріває і прискорює пульс.
Переваги Табати
Табата добре відома своєю чудовою здатністю збільшувати спалювання калорій. Вправи, які виконуються в цій програмі, змушують організм спалювати більше калорій.
Крім того, це наш союзник, якщо ми хочемо покращити фізичний стан, оскільки покращує витривалість і силу.
Крім того, це вправи, які не вимагають певного рівня і можуть бути адаптовані до будь-кого. Ця техніка ідеально підходить як для початківців, які хочуть розпочати світ спорту, так і для тих, хто вже має певний досвід і вирішив включити цю дисципліну в свій напружений день.
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