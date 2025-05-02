Домашняя тренировка, которая сжигает максимум калорий всего за 4 минуты
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Какое 4-минутное упражнение активизирует все тело, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Какое упражнение дома очень эффективное?
Эта тренировка называется Табата. Этот тип активности предполагает выполнение упражнений высокой интенсивности, чтобы активизировать все тело, не выходя из комфорта своего дома.
Что такое Табата и какие упражнения она включает?
Тренировка Табата - это тренировочная техника, которая работает на основе интервалов высокой интенсивности. Поэтому она относится к типу тренировок HIIT. Это выполнение упражнения в течение двадцати секунд с максимальной интенсивностью, после чего следует десять секунд отдыха.
Это завершает четырехминутный цикл и приводит к очень эффективной программе тренировок.
Одним из упражнений, которые можно включить в программу Табата, могут быть приседания в прыжках. Это прорабатывает ноги и ягодицы. Если вы также хотите проработать руки, туловище и грудь, добавьте отжимания. А если вы хотите это совместить, то берпи станет лучшим выбором. Есть также прыжковые выпады, которые помогают укрепить ноги и отработать равновесие; и бег трусцой на месте, который разогревает и ускоряет пульс.
Преимущества Табаты
Табата хорошо известна своей замечательной способностью увеличивать сжигание калорий. Упражнения, выполняемые в этой программе, заставляют организм сжигать больше калорий.
Кроме того, это наш союзник, если мы хотим улучшить физическое состояние, поскольку улучшает выносливость и силу.
Кроме того, это упражнения, которые не требуют определенного уровня и могут быть адаптированы к любому. Эта техника идеально подходит как для начинающих, которые хотят начать мир спорта, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт и решил включить эту дисциплину в свой напряженный день.
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