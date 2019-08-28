Должны платить больше: в Укравтодоре сообщили неприятную новость для водителей

Нововведение для водителей грузового транспорта (Коллаж РБК-Украина)

Водителям грузового транспорта придется платить новый сбор

Водителям грузового транспорта в Украине приготовили неприятный сюрприз – они начнут платить транспортный сбор. Об этом заявил и.о. Укравтодора Славомир Новак в интервью для "Интерфакс-Украина".

Новую систему сбора оплаты за проезд по дорогам Украины тяжеловесного транспорта планируют ввести в конце 2019 года, после того, как будет принят закон, который сможет это регулировать.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал Новак.

Он добавил, что объемы от разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта – огромные. Для того, чтобы с этим справиться, в Украине планируется ввести четыре интеллектуальные транспортные системы.

Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении);

фото-фиксация превышения скорости;

анализа трафика с помощью камер;

tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Первые 6 пунктов взвешивания появятся на подъездах к Киеву уже в октябре 2019 года. Всего планируется установить до 100 таких пунктов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что грозит водителям евроблях после вступления в силу закона о штрафах.

А также рассказывали о том, что в Минздраве решили ужесточить условия получения справок для водителей – купить их станет невозможно.