ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Должны платить больше: в Укравтодоре сообщили неприятную новость для водителей

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 07:12
Должны платить больше: в Укравтодоре сообщили неприятную новость для водителей
Нововведение для водителей грузового транспорта (Коллаж РБК-Украина)

Водителям грузового транспорта придется платить новый сбор

Водителям грузового транспорта в Украине приготовили неприятный сюрприз – они начнут платить транспортный сбор. Об этом заявил и.о. Укравтодора Славомир Новак в интервью для "Интерфакс-Украина".

Новую систему сбора оплаты за проезд по дорогам Украины тяжеловесного транспорта планируют ввести в конце 2019 года, после того, как будет принят закон, который сможет это регулировать.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал Новак.

Он добавил, что объемы от разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта – огромные. Для того, чтобы с этим справиться, в Украине планируется ввести четыре интеллектуальные транспортные системы.

  • Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении);
  • фото-фиксация превышения скорости;
  • анализа трафика с помощью камер;
  • tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Первые 6 пунктов взвешивания появятся на подъездах к Киеву уже в октябре 2019 года. Всего планируется установить до 100 таких пунктов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что грозит водителям евроблях после вступления в силу закона о штрафах.

А также рассказывали о том, что в Минздраве решили ужесточить условия получения справок для водителей – купить их станет невозможно.

В "Укравтодоре" сообщили, когда запустят пункты автовзвешивания грузовиков Возврат обязательного техосмотра в Украине: что ждет владельцев ввезенных авто
Новости Украины водителитранспортсборУкравтодор
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь