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Повинні платити більше: в Укравтодорі повідомили неприємну новину для водіїв

STYLERЖиття    28.08.2019 - 07:12
Повинні платити більше: в Укравтодорі повідомили неприємну новину для водіїв
Нововведення для водіїв вантажного транспорту (Колаж РБК-Україна)

Водіям вантажного транспорту доведеться платити новий збір

Водіям вантажного транспорту в Україні приготували неприємний сюрприз – вони почнуть платити транспортний збір. Про це заявив в. о. Укравтодору Славомір Новак в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

Нову систему збору оплати за проїзд дорогами України великовагового транспорту планують ввести в кінці 2019 року, після того, як буде прийнятий закон, який зможе це регулювати.

"Треба прийняти закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах", - сказав Новак.

Він додав, що обсяги від руйнування автодоріг через перевантажений транспорт – величезні. Для того, щоб впоратися з цим, в Україні планується ввести чотири інтелектуальні транспортні системи.

  • Weight-in-Motion (WiM, системи автоматичного зважування в русі);
  • фото-фіксація перевищення швидкості;
  • аналізу трафіку з допомогою камер;
  • tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України.

Перші 6 пунктів зважування з'являться на під'їздах до Києва вже в жовтні 2019 року. Всього планується встановити до 100 таких пунктів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що загрожує водіям евроблях після вступу в силу закону про штрафи.

А також розповідали про те, що у Моз вирішили посилити умови отримання довідок для водіїв – купити їх буде неможливо.

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