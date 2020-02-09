Боржників за комуналку чекають серйозні неприємності: що відомо

Борги за комуналку - як зробити, щоб вони стали менше

Експерти пояснили, чому борги зросли і що потрібно зробити, щоб вони стали менше

Борги за комунальні послуги відчутно зросли в 2019 році, хоча, за статистикою, українці краще платять за рахунками ніж у 2018-му. Чому борги зросли і що потрібно зробити, щоб вони стали менше, розповіли експерти.

За регіонами у 2019 році збереглася тенденція 2018 року: найкраще оплачують рахунки жителі західних і центральних областей, найгірше – жителі сходу і півдня, інформує сайт "Сьогодні".

На даний момент по Україні споживачі погашають понад 90% виставлених у рахунках сум. У лідерах по оплаті західні групи, а абсолютним аутсайдером є Луганська область.

Економіст Олег Пендзін (Економічний дискусійний клуб) роз'яснив, чому у відсотках оплата поліпшується, а в грошах – борги ростуть.

"Порівняємо передову по оплаті Закарпатську область і відстаючу Луганську. В 2018 році борг по Закарпаттю склав 340 млн грн при рівні оплати 82,8%. У 2019 році борг по області зменшився на 14 млн грн за рахунок переплати в 5,9%. На Луганщині борг в 2018 році склав 840 млн грн при рівні оплати 61,6%. У 2019 році борг по області ще збільшився на 644 млн грн, хоча і рівень оплати зріс відразу на 12,5%, або до 74,1%. Тобто у відсотках луганчани платили краще, а в грошах – накопичували борги", - пише Пендзін.

Разом з тим він вважає, що негативну тенденцію переламати навряд чи вдасться, адже численне населення східних регіонів погано платить за комуналку не тому, що не хоче, а тому, що не має можливості.

Також експерти впевнені, що з настанням ринкових відносин і тотального обліку комунальних послуг "вибивати" борги постачальники стануть активніше. Тому боржникам варто задуматися, як розрахуватися з найменшими для себе втратами.