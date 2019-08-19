Чи повинен я бути в тюрмі? Власник "Токіо Стар" написав Зеленському листа

В Одесі згорів готель "Токіо Стар" (колаж РБК-Україна)

Вадим Чорний стверджує, що провина за пожежу в його готелі "Токіо Стар" в Одесі лежить на охоронній компанії

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадим Чорний написав із СІЗО листа Володимиру Зеленському, в якому стверджує, що охоронна компанія, на пульт якої надійшло тривожне повідомлення, не викликала рятувальників.

Нагадаємо, в пожежі, яка сталася в ніч на суботу, 17 серпня, загинуло 9 осіб, ще 10 знаходяться в лікарні - з них шість у реанімації. Всього в готелі в момент трагедії перебувало близько 200 осіб. Наймолодша потерпіла - 10-річна дівчинка, у неї 12% опіків тіла та отруєння продуктами горіння.

Пожежа в готелі "Токіо стар" в Одесі (відео: YouTube/Віктор Ходаков)

У листі, опублікованому "Думською", Вадим Чорний стверджує, що його затримання пов'язане з заявою президента про те, що власник готелю повинен понести відповідальність за подію.

Бізнесмен пише, що не втік і не переписав майно на інших осіб. Чорний стверджує, що бачив "кожного загиблого і вони будуть снитися йому до кінця його днів", і він готовий відповідати грошима "в повному обсязі" за подію.

Пожежа в готелі "Токіо стар" в Одесі (відео: YouTube/Поліція Одещини)

За словами Вадима Чорного, у нього укладено договір з охоронною фірмою "Карабінер", до пульта якої була підключена протипожежна система. Він стверджує, що щомісяця оплачував послуги фірми і вчасно перевіряв справність системи. Але незважаючи на все це, пожежники виїхали тільки після дзвінка працівників готелю, а не на виклик охоронної фірми.

Також підприємець стверджує, що поліцейські намагалися оглянути пульт "Карабінера", але їх не пустили.

"Пане президент, чи повинен я бути у в'язниці?" - на цьому текст листа обривається.

Власник "Токіо стар" Вадим Чорний написав листа Володимиру Зеленському (фото: dumskaya.net)

Нагадаємо, за даними прокуратури, Вадима Чорного підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки у готелі, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК). Якщо його визнають винним, йому загрожує строк від трьох до восьми років.

Як ми раніше писали, з'явилися фотографії і відео наслідків пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", жертвами якої стали 9 людей і ще 10 осіб постраждали.

Відзначимо, що на момент пожежі в готелі було 29 іноземців, громадяни Британії, Німеччини, Франції та інших країн. зокрема, в будівлі знаходилися 14 громадян Білорусі.