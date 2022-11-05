Долю Катерини визначено: Труханов розповів, чи знесуть пам'ятник російської імператриці

Одеський міський голова Геннадій Труханов поділився результатами голосування стосовно демонтажу пам'ятника Катерині II.
Більшість одеситів обрали варіант знесення монумента повністю.
Про це високопосадовець повідомив у своєму Facebook.
Долю Катерини вирішували на платформі "Соціально активний громадянин". За словами Геннадія Труханова, попри війну в Україні дотриматися законної демократичної процедури вдалося.
"Попри спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні", - пише голова.
Всього в голосуванні взяли участь майже вісім тисяч містян.
Майже чотири тисячі одеситів підтримали демонтаж пам'ятника повністю, а варіант залишити його з історичною довідкою про діяльність Катерини в Україні зібрав майже три тисячі голосів.
Результати голосування в Одесі (фото: citizen.omr.gov.ua)
"Наступний крок - винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення", - написав Геннадій Труханов.
Очільник міськради переконаний, що результати голосування будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення.
"Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому", - ставить крапку політик.
Нагадаємо, що раніше мер Одеси висловився проти знесення пам'ятника. Тоді він сказав, що це не має сенсу попри те, що петиція за демонтаж зібрала 25 000 голосів.
Раніше Труханов виступав проти перейменування вулиці Пушкіна в Одесі.
Ми також повідомляли про те, що демонтаж пам'ятників, пов'язаних із Росією, підтримують 70% українців.