Более 70% украинцев поддерживают демонтаж памятников, связанных с Россией
Выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские, или же советские названия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Еще 62% респондентов - за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.
В то же время противоречиво воспринимается инициатива по изъятию из школьной программы произведений русской литературы (поддерживают - 35%, не поддерживают - 30%, нейтрально относятся - 31%).
Что касается демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны относительное большинство выступает против (40%). Поддерживают эту инициативу - 19%, нейтрально относятся к ней - 36%.
Напомним, за последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.
Опрос проведен 27 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%
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