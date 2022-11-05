Судьба Екатерины определена: Труханов рассказал, снесут ли памятник российской императрице

Как голосовали одесситы?

Судьбу Екатерины решали на платформе "Социально активный гражданин". По словам Геннадия Труханова, вопреки войне в Украине придерживаться законной демократической процедуры удалось.

"Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", - пишет глава.

Всего в голосовании приняли участие около восьми тысяч горожан.

Около четырех тысяч одесситов поддержали демонтаж памятника полностью, а вариант оставить его с исторической справкой о деятельности Екатерины в Украине собрал почти три тысячи голосов.

Результаты голосования в Одессе (фото: citizen.omr.gov.ua)

Что будет с памятником дальше?

"Следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения", - написал Геннадий Труханов.

Глава горсовета убежден, что результаты голосования будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения.

"Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - ставит точку политик.

Напомним, что ранее мэр Одессы высказался против сноса памятника. Тогда он сказал, что это бессмысленно, несмотря на то, что петиция за демонтаж собрала 25 000 голосов.