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Беспокоит ненависть ко всему русскому. Труханов против переименования улицы Пушкина

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Одесса, Воскресенье 19 июня 2022 20:42
Беспокоит ненависть ко всему русскому. Труханов против переименования улицы Пушкина Фото: Геннадий Труханов, мэр Одессы (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против переименования улицы Пушкина в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Труханова для The New York Times.

Издание утверждает, что на мэра Одессы давят относительно переименования улицы Пушкина.

"Нет. Я бы этого не поддержал (переименование - ред.). Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", - сказал Труханов.

Напомним, ранее Труханов заявлял, что выступает за переименование улиц и площадей Одессы, названных в честь России или ее деятелей.

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Одесса Геннадий Труханов
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