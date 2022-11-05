Судьба Екатерины определена: Труханов рассказал, снесут ли памятник российской императрице
Одесский городской голова Геннадий Труханов поделился результатами голосования по демонтажу памятника Екатерине II.
Большинство одесситов выбрали вариант сноса монумента полностью.
Об этом высокопоставленный чиновник сообщил в своем Facebook.
Как голосовали одесситы?
Судьбу Екатерины решали на платформе "Социально активный гражданин". По словам Геннадия Труханова, вопреки войне в Украине придерживаться законной демократической процедуры удалось.
"Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", - пишет глава.
Всего в голосовании приняли участие около восьми тысяч горожан.
Около четырех тысяч одесситов поддержали демонтаж памятника полностью, а вариант оставить его с исторической справкой о деятельности Екатерины в Украине собрал почти три тысячи голосов.
Результаты голосования в Одессе (фото: citizen.omr.gov.ua)
Что будет с памятником дальше?
"Следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения", - написал Геннадий Труханов.
Глава горсовета убежден, что результаты голосования будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения.
"Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - ставит точку политик.
Напомним, что ранее мэр Одессы высказался против сноса памятника. Тогда он сказал, что это бессмысленно, несмотря на то, что петиция за демонтаж собрала 25 000 голосов.