Курс доллара в Украине: аналитики рассказали, когда покупать валюту

Стало известно, почему падает курс доллара (фото: РБК-Украина)

Аналитики рассказали, почему падает курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине был снижен до нового минимума и продолжает падать. Это связано с тем, считают аналитики, что нерезиденты заводят валюту в нашу страну и покупают украинские гривневые облигации перед рождественскими и новогодними праздниками.

Также, говорят эксперты, это происходит накануне нормандской встречи 9 декабря, в рамках которой Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят ряд важных вопросов, касающихся дальнейших взаимоотношений между Украиной и Россией.

Кроме того, продолжаются трехсторонние консультации по продолжению транзита российского газа, что также влияет на поведение нерезидентов.

Аналитики отмечают, что в перспективе повлиять на ситуацию на рынке может и то, что рада НБУ признала неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка. Таким образом, уже вскоре НБУ может начать активнее выкупать валюту.

Вместе с тем, говорят банкиры и финансисты, любое изменение курса валют - вниз или вверх - это всегда плохо для экономики государства, ведь каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год, а любые колебания негативно сказываются на показателях предприятия.

Чего же ждать украинцам от курса доллара в ближайшее время? Вероятно, говорят специалисты, в ближайшие дни гривна продолжит восходящее движение. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе украинская национальная валюта будет стремиться к отметке 23,5-23,7 грн за доллар.

Таким образом, украинцам можно готовиться к покупке долларов. Ведь пока неизвестно, каким будет курс в конце текущего года и в начале 2020-го. А эксперты очень осторожно подходят к прогнозам.