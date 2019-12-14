ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Долар по 50 грн: з'явився лякаючий прогноз на 2020 рік

STYLERЖиття    14.12.2019 - 09:09
Долар по 50 грн: з'явився лякаючий прогноз на 2020 рік
З'явився прогноз курсу долара в Україні на 2020 рік (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні у 2020 році може переступити позначку в 30 чи навіть 50 грн

Курс долара в Україні поступово наближається до позначки в 20 грн. Але в наступному році ситуація на валютному ринку в країні може суттєво змінитися.

Так, у коментарі Styler кандидат економічних наук Олександр Хмелевський сказав, що у 2020 році треба бути готовим до падіння гривні.

За словами експерта, на те, що курси долара і євро перейдуть на зростання, вказують кілька моментів.

Одним з факторів Хмелевський називає дефіцит торговельного балансу у понад 11 мільярдів доларів. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що у 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів.

Також, за словами Хмелевського, наступного року може розпочатися світова фінансова криза. Не виключає експерт і можливості політичної кризи в Україні.

"Є велика імовірність, що курс на кінець 2020 року буде понад 30 гривень за долар. А при негативному сценарії понад 50 гривень за долар", - підсумував економіст.

У той же час, за прогнозами аналітиків, до Нового року українська національна валюта буде зміцнюватися. З огляду на те, що точних прогнозів стосовно курсу долара на наступний рік не дають жодні прогнозисти, це означає, кажуть експерти, що можна готуватися до купівлі доларів вже у найближчий час.

Гончарук назвав позитив і негатив від зміцнення гривні Українці назвали кращі валюти для заощаджень
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся