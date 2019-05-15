Долгое время удерживались: Кейт Миддлтон и Уильям сообщили о важном событии

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые долгое время удерживались от поездки к Меган Маркл и принцу Гарри, наконец-то свершили задуманное, проведав новорожденного Арчи.

Миддлтон и Уильям являются родителями принца Джорджа, которому 5 лет, принцессы Шарлотты (4 года) и годовалого принца Луи, причем последние двое детей родились весной, как и ребенок Меган.

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: GettyImages)

Поздравить ребенка Маркл и Гарри герцоги Кембриджские не спешили, а потому поклонники заподозрили членов семейства в разногласии. Однако теперь все сомнения развеялись.

Официальный представитель Кенсингтонского дворца подтвердил, что минувшим днем герцог и герцогиня проведали новоиспеченных родителей в Фрогмор-коттедж, передав им личные поздравления. Дядя и тетя Арчи Харрисона отправились к Меган и Гарри без своих детей. С ними они планируют познакомить седьмого наследника на престол чуть позже.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри не спешат с поисками няни для ребенка, поскольку с этой ролью на данный момент отлично справляется родственница герцогов Сасексских.

Ранее главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

Кстати, в жизни герцогини произошли колоссальные изменения. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.