Дуже довго мовчала: як відреагувала Єлизавета II на народження доньки Меган Маркл і Гаррі

Королева Єлизавета зворушливо привітала Меган Маркл і принц Гаррі з народженням доньки , яку назвали на честь королеви - Лілібет, а також на честь матері Гаррі - Діана. Поява Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор і її ім'я може стати маленьким кроком до примирення бунтівних герцогів Сассекських зі своєю сім'єю. Хоча офіційно Єлизавета II довго мовчала, виявляється, вона давно привітала пару особисто, відправивши ніжне послання.

Пізніше в Instagram королівської сім'ї було опубліковано і офіційне привітання.

Як відреагувала сім'я

"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани!

Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуоллська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет - одинадцята правнучка Її Величності", - йдеться в повідомленні.

Втім, королева відреагувала дуже тепло ще до офіційної реакції. Єлизавета II особисто відправила парі найщасливіші і теплі побажання.

"Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуоллська, а також герцог і герцогиня Кембриджські були проінформовані про народження дочки герцога і герцогині Сассекських і прибувають в захваті від цієї новини", - оголосив прес-секретар Букінгемського палацу.

При чому реакція королеви на ім'я маленької - її юної тезки - офіційно не розголошувалася.

Цікавий факт

Лілібет Діана стала 11-ю правнучкою королеви Єлизавети. І третьої, народженої в 2021-му році.

Так, 9 лютого хлопчик народився у внучки королеви Євгенії (дочки другого сина королеви Ендрю), А 21 березня у Зари Тіндалл (дочки принцеси Анни) теж народився син.

У травні також стало відомо про вагітність ще однієї внучки Єлизавети - принцеси Беатріс (дочки принца Ендрю, сестри Євгенії). Вона народить дитину восени 2021 року.