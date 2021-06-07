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Дуже довго мовчала: як відреагувала Єлизавета II на народження доньки Меган Маркл і Гаррі

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США, Понеділок 07 червня 2021 08:00
Дуже довго мовчала: як відреагувала Єлизавета II на народження доньки Меган Маркл і Гаррі Колаж РБК-Україна: Стало відомо про реакцію Єлизавети на народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі
Автор: Світлана Мащенко

Королева Єлизавета зворушливо привітала Меган Маркл і принц Гаррі з народженням доньки, яку назвали на честь королеви - Лілібет, а також на честь матері Гаррі - Діана. Поява Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор і її ім'я може стати маленьким кроком до примирення бунтівних герцогів Сассекських зі своєю сім'єю. Хоча офіційно Єлизавета II довго мовчала, виявляється, вона давно привітала пару особисто, відправивши ніжне послання.

Пізніше в Instagram королівської сім'ї було опубліковано і офіційне привітання.

Як відреагувала сім'я

"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани!
Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуоллська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет - одинадцята правнучка Її Величності", - йдеться в повідомленні.

Втім, королева відреагувала дуже тепло ще до офіційної реакції. Єлизавета II особисто відправила парі найщасливіші і теплі побажання.

"Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуоллська, а також герцог і герцогиня Кембриджські були проінформовані про народження дочки герцога і герцогині Сассекських і прибувають в захваті від цієї новини", - оголосив прес-секретар Букінгемського палацу.

При чому реакція королеви на ім'я маленької - її юної тезки - офіційно не розголошувалася.

Цікавий факт

Лілібет Діана стала 11-ю правнучкою королеви Єлизавети. І третьої, народженої в 2021-му році.

Так, 9 лютого хлопчик народився у внучки королеви Євгенії (дочки другого сина королеви Ендрю), А 21 березня у Зари Тіндалл (дочки принцеси Анни) теж народився син.

У травні також стало відомо про вагітність ще однієї внучки Єлизавети - принцеси Беатріс (дочки принца Ендрю, сестри Євгенії). Вона народить дитину восени 2021 року.

Раніше ми писали, що принцеса Беатріс вперше після оголошення вагітності з'явилася з чоловіком на публіці.

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