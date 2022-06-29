Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без: полезная шпаргалка
Сколько можно хранить продукты (Freepik)
Лето - это сезон всего свежего, но часто получается, что накупаешь много, а съесть не успеваешь. Чтобы не выбрасывать хорошие продукты, но при этом и не отравиться, важно знать, сколько их можно хранить без вреда для здоровья.
Нутрициолог Оля Усенко поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, сколько можно хранить фрукты и овощи - как в холодильнике, так и без.
Как долго хранятся овощи и фрукты:
- яблоки - 4-6 недель в холодильнике
- авокадо - 4-7 дней в комнатной температуре, если не мягкий, мягкий лучше хранить в холодильнике 2-3 дня
- бананы - 2-5 дней в комнатной температуре или до 7 дней в холодильнике
- броколли - 1-2 недели в холодильнике
- морковь - 3-4 недели в холодильнике
- огурцы - 1 неделю в холодильнике
- цитрусовые - 3-4 недели в холодильнике
- кукуруза - 1-3 дня в готовом виде и до 7-8 дней если в качане, в холодильнике
- чеснок - 3-6 месяцев при комнатной температуре
- виноград - 3-5 дней в холодильнике, иногда до 7-10, но что это за виноград такой
- лук - 3-4 месяца
- груша - 4-6 дней в холодильнике
- помидоры - 5-7 дней в холодильнике, иногда до 10-12 дней некоторые сорта
- кабачки - 10-14 дней в холодильнике
- цукини - 7 - 10 дней в холодильнике
- арбуз - 7-10 дней в холодильнике
- картофель - 3-5 недель в темном и сухом месте
- персик - 1-3 дня в комнатной температуре, 2-5 дней в холодильнике
- ягоды - до 3х дней в холодильнике, если не успели съесть, кидайте в заморозку
Что можно заморозить в морозилке, если начинает портиться, или вы просто перекупили овощей и фруктов, ягод:
- ягоды любые
- зелень
- кабачки и цукини, режем кубиками и морозим
- абрикос, персик
- брокколи, цветную капусту
- авокадо, но лучше морозить порционно и в виде гуакамоле или же кубиками
- даже картофель кубиками можно заморозить и потом использовать на суп
Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.
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