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Як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без: корисна шпаргалка

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Середа 29 червня 2022 14:56
Як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без: корисна шпаргалка Скільки можна зберігати продукти (Freepik)
Автор: Марина Настевич

Літо - це сезон всього свіжого, але часто виходить, що накуповуєш багато, а з'їсти не встигаєш. Щоб не викидати хороші продукти, але при цьому і не отруїтися, важливо знати, скільки їх можна зберігати без шкоди для здоров'я.

Нутриціолог Оля Усенко поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, скільки можна зберігати фрукти і овочі - як в холодильнику, так і без.

Як довго зберігаються овочі та фрукти:

  • яблука - 4-6 тижнів в холодильнику
  • авокадо - 4-7 днів при кімнатній температурі, якщо не м'який, м'який краще зберігати в холодильнику 2-3 дні
  • банани - 2-5 днів при кімнатній температурі або до 7 днів у холодильнику
  • броколі - 1-2 тижні в холодильнику
  • морква - 3-4 тижні в холодильнику
  • огірки - 1 тиждень в холодильнику
  • цитрусові - 3-4 тижні в холодильнику
  • кукурудза - 1-3 дні в готовому вигляді і до 7-8 днів якщо в качані, в холодильнику
  • часник - 3-6 місяців при кімнатній температурі
  • виноград - 3-5 днів в холодильнику, іноді до 7-10, але що це за виноград такий
  • цибуля - 3-4 місяці
  • груша - 4-6 днів в холодильнику
  • помідори - 5-7 днів в холодильнику, іноді до 10-12 днів деякі сорти
  • кабачки - 10-14 днів в холодильнику
  • цукіні - 7-10 днів в холодильнику
  • кавун - 7-10 днів в холодильнику
  • картопля - 3-5 тижнів в темному і сухому місці
  • персик - 1-3 дні при кімнатній температурі, 2-5 днів у холодильнику
  • ягоди - до 3 днів в холодильнику, якщо не встигли з'їсти, кидайте в заморозку


Що можна заморозити в морозилці, якщо починає псуватися, або ви просто перекупили овочів і фруктів, ягід:

  • ягоди будь-які
  • зелень
  • кабачки і цукіні, ріжемо кубиками і морозимо
  • абрикос, персик
  • брокколі, цвітну капусту
  • авокадо, але краще морозити порційно і у вигляді гуакамоле або ж кубиками
  • навіть картоплю кубиками можна заморозити і потім використовувати на суп

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

Також ми писали, які продукти допоможуть вам пережити спеку.

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