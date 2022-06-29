Як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без: корисна шпаргалка

Літо - це сезон всього свіжого, але часто виходить, що накуповуєш багато, а з'їсти не встигаєш. Щоб не викидати хороші продукти, але при цьому і не отруїтися, важливо знати, скільки їх можна зберігати без шкоди для здоров'я.

Нутриціолог Оля Усенко поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, скільки можна зберігати фрукти і овочі - як в холодильнику, так і без.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

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