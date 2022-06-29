Як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без: корисна шпаргалка
Скільки можна зберігати продукти (Freepik)
Літо - це сезон всього свіжого, але часто виходить, що накуповуєш багато, а з'їсти не встигаєш. Щоб не викидати хороші продукти, але при цьому і не отруїтися, важливо знати, скільки їх можна зберігати без шкоди для здоров'я.
Нутриціолог Оля Усенко поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, скільки можна зберігати фрукти і овочі - як в холодильнику, так і без.
Як довго зберігаються овочі та фрукти:
- яблука - 4-6 тижнів в холодильнику
- авокадо - 4-7 днів при кімнатній температурі, якщо не м'який, м'який краще зберігати в холодильнику 2-3 дні
- банани - 2-5 днів при кімнатній температурі або до 7 днів у холодильнику
- броколі - 1-2 тижні в холодильнику
- морква - 3-4 тижні в холодильнику
- огірки - 1 тиждень в холодильнику
- цитрусові - 3-4 тижні в холодильнику
- кукурудза - 1-3 дні в готовому вигляді і до 7-8 днів якщо в качані, в холодильнику
- часник - 3-6 місяців при кімнатній температурі
- виноград - 3-5 днів в холодильнику, іноді до 7-10, але що це за виноград такий
- цибуля - 3-4 місяці
- груша - 4-6 днів в холодильнику
- помідори - 5-7 днів в холодильнику, іноді до 10-12 днів деякі сорти
- кабачки - 10-14 днів в холодильнику
- цукіні - 7-10 днів в холодильнику
- кавун - 7-10 днів в холодильнику
- картопля - 3-5 тижнів в темному і сухому місці
- персик - 1-3 дні при кімнатній температурі, 2-5 днів у холодильнику
- ягоди - до 3 днів в холодильнику, якщо не встигли з'їсти, кидайте в заморозку
Що можна заморозити в морозилці, якщо починає псуватися, або ви просто перекупили овочів і фруктів, ягід:
- ягоди будь-які
- зелень
- кабачки і цукіні, ріжемо кубиками і морозимо
- абрикос, персик
- брокколі, цвітну капусту
- авокадо, але краще морозити порційно і у вигляді гуакамоле або ж кубиками
- навіть картоплю кубиками можна заморозити і потім використовувати на суп
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.
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