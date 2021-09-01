ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Документы для проезда школьников с 1 сентября: в метро Киева сделали важное объявление

Новина українською →
Киев, Среда 01 сентября 2021 10:33
Документы для проезда школьников с 1 сентября: в метро Киева сделали важное объявление Коллаж РБК-Украина: Как будут ездить школьники Киева с 1 сентября
Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене разъяснили, по каким документам смогут ездить школьники с 1 сентября 2021 года, а также дали инструкцию по оформлению е-билетов для учеников.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В метрополитене напомнили, что специальная целевая программа, рассчитанная на 2019-2021 год предусматривает, что школьники могут пользоваться ученическими билетами старого образца, чтобы бесплатно проехать в городском пассажирском транспорте.

Также напомнили, что для каждого ученика можно заказать электронный ученический билет онлайн.

Для этого нужно совершить следующие действия:

  1. Зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет.
  2. Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок.
  3. Валидированная заявка передается на производство.
  4. Ученик получает готовый е-билет в своей школе.

За всеми этапами подготовки электронного документа можно следить в своем кабинете.

В метрополитене напомнили, что постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы "без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений".

Ранее мы писали, что в Минздраве сделали важное заявление относительно работы школ с 1 сентября.

Также мы писали, что карантинные правила изменятся для детских садиков с нового учебного года.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро школа
LITE
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины