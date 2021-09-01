Документы для проезда школьников с 1 сентября: в метро Киева сделали важное объявление
В Киевском метрополитене разъяснили, по каким документам смогут ездить школьники с 1 сентября 2021 года, а также дали инструкцию по оформлению е-билетов для учеников.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В метрополитене напомнили, что специальная целевая программа, рассчитанная на 2019-2021 год предусматривает, что школьники могут пользоваться ученическими билетами старого образца, чтобы бесплатно проехать в городском пассажирском транспорте.
Также напомнили, что для каждого ученика можно заказать электронный ученический билет онлайн.
Для этого нужно совершить следующие действия:
- Зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет.
- Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок.
- Валидированная заявка передается на производство.
- Ученик получает готовый е-билет в своей школе.
За всеми этапами подготовки электронного документа можно следить в своем кабинете.
В метрополитене напомнили, что постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы "без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений".
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