Школьные линейки на 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
Фото: в Минздраве сделали важное заявление про линейки в школах (Вителий Носач, РБК-Украина)
В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года. Праздничные мероприятия проводить можно, но решение в этом вопросе может принимать администрация школы. При этом есть ряд правил, которых следует придерживаться.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минздраве подчеркнули, что линейки проводить не обязательно, и последнее слово тут за учебным заведением.
Рекомендации Министерства здравоохранения по проведению мероприятий на 1 сентября:
- Мероприятие лучше провести под открытым небом (двор школы, спортплощадка).
- Не следует смешивать детей разных возрастных групп.
- Следует избегать толпы и следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции.
- Лучше отказаться от массовых мероприятий, приглашения коллективов, не имеющих к школе отношения.
- Время мероприятия лучше сократить до максимума.
Также в Минздраве предложили альтернативный вариант проведения праздника первого звонка:
- Его можно провести каждым классом отдельно.
- Вместо активности в помещении, лучше отпраздновать под открытым небом.
- День знаний можно попробовать провести в интерактивной форме.
Ранее в Минздраве также обновили карантинные правила для детских садов. Новые требования будут действовать с 1 сентября.