ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Школьные линейки на 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

Новина українською →
Понедельник 30 августа 2021 09:33
Школьные линейки на 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление Фото: в Минздраве сделали важное заявление про линейки в школах (Вителий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года. Праздничные мероприятия проводить можно, но решение в этом вопросе может принимать администрация школы. При этом есть ряд правил, которых следует придерживаться.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что линейки проводить не обязательно, и последнее слово тут за учебным заведением.

Рекомендации Министерства здравоохранения по проведению мероприятий на 1 сентября:

  • Мероприятие лучше провести под открытым небом (двор школы, спортплощадка).
  • Не следует смешивать детей разных возрастных групп.
  • Следует избегать толпы и следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции.
  • Лучше отказаться от массовых мероприятий, приглашения коллективов, не имеющих к школе отношения.
  • Время мероприятия лучше сократить до максимума.

Также в Минздраве предложили альтернативный вариант проведения праздника первого звонка:

  • Его можно провести каждым классом отдельно.
  • Вместо активности в помещении, лучше отпраздновать под открытым небом.
  • День знаний можно попробовать провести в интерактивной форме.

Ранее в Минздраве также обновили карантинные правила для детских садов. Новые требования будут действовать с 1 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины День знаний
LITE
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно