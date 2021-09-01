Документи для проїзду школярів з 1 вересня: у метро Києва зробили важливе оголошення
У Київському метрополітені роз'яснили, за якими документами зможуть їздити школярі з 1 вересня 2021 року, а також дали інструкцію з оформлення е-квитків для учнів.
Про це розповіли у прес-службі відомства.
У метрополітені нагадали, що спеціальна цільова програма, розрахована на 2019-2021 рік передбачає, що школярі можуть користуватися учнівськими квитками старого зразка, щоб безкоштовно проїхати в міському пасажирському транспорті.
Також нагадали, що для кожного учня можна замовити електронний учнівський квиток онлайн.
Для цього потрібно зробити такі дії:
- Зареєструватися на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.
- Далі дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина.
- Валідована заявка передається на виробництво.
- Учень отримує готовий е-квиток у своїй школі.
За всіма етапами підготовки електронного документа можна стежити в своєму кабінеті.
У метрополітені нагадали, що поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці "без зайвих довідок, заяв і відвідування адмінустанов".
Раніше ми писали, що у МОЗ зробили важливу заяву щодо роботи шкіл з 1 вересня.
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