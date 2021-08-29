Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление
В карантинные ограничения и правила для детских садов внесены новые изменения. В Минздраве сделали важное объявление, разъяснив, что можно и нельзя делать педагогам, родителям, и как будут учиться дети в дошкольных заведениях с 1 сентября.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Что изменится в карантинных ограничениях с 1 сентября 2021
Скрининг температуры у детей нужно проводить только на входе, а не каждые четыре часа. Такие же правила действуют и для педагогического персонала.
При любых признаках острой респираторной вирусной инфекции, повышении температуры тела свыше 37,2 - ребенка следует изолировать от других детей и сообщить об этом родителям.
Ребенка принимает утром и "выдает" вечером воспитатель на территории детсада (не в помещении). Исключение - если на улице плохая погода.
Маски во время занятий в группах использовать не нужно.
Термометрия, обработка и мытье рук должны проводится в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.
Помещение в садике нужно обязательно проветривать перед началом работы учреждения.
На время карантина в детских садах запрещено:
- проведение родительских собраний,
- пребывание в помещении в уличной обуви,
- мягкие игрушки.
Ограничено с 1 сентября:
- проведение совещаний или собраний.
Ранее сообщалось, что в Минздраве бьют тревогу относительно начала нового учебного года. Связано это с низкими темпами COVID-иммунизации педагогического персонала.
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