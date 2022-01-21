Доктор розповіла, що потрібно їсти для зміцнення суглобів

Про це повідомила дієтолог Світлана Фус в Facebook.

Що робити, щоб нормалізувати раціон

Пам'ятайте, для здорових суглобів необхідний кальцій.

"Молочні продукти, як ми знаємо з дитинства - найбільш доступне джерело кальцію. Нас запевняли:"Пий молоко і їж сир, щоб кістки були міцними". Тому ми в першу чергу асоціюємо кальцій з будівельним матеріалом для зубів і кісток", - зазначила фахівець.

Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (витончення кісток), уточнила лікар.

Страждають не тільки кістки рук і ніг, але і хребта. Тому забезпечити собі достатній обсяг кальцію дуже важливо.⁣⁣⠀

Однак не слід зловживати молочними продуктами. Вони повинні займати свою частку в нашому раціоні. Адже кальцій міститься ще і в овочах, і в крупах, і в м'ясі та рибі.⁣⁣⁣⁣⠀

Також важливий вітамін D в раціоні.

"На здоров'я кісток і суглобів впливає і вітамін Д, фосфор і магній, вітамін С, білок і багато іншого. Щоб підтримувати здоров'я суглобів, дуже важливий баланс БЖВ, мінералів і вітамінів в нашому раціоні", - розповіла Світлана.

Що потрібно включити в раціон

Продукти, багаті сіркою і селеном.

Селен дуже важливий мікроелемент для здоров'я суглобів. Він бере участь в процесах їх харчування і зволоження. Збагатити свій раціон селеном можна, використовуючи такі продукти, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка і індичка, печінка яловича, гриби, сир, крупи і бобові.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣ ⁣Сірка в достатній кількості міститься в продуктах, де є білок – всі види м'яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Головне вживати ці продукти в адекватній кількості.⁣⁣⠀⁣⁣⠀