Доходы украинцев в 2020 году: эксперты дали неожиданный прогноз

Зарплаты украинцев в 2019 году достигли своего пика на момент президентских выборов. После этого финансовые возможности граждан начали стремительно падать. Значение Индекса экономических возможностей населения в декабре 2019 года (96 пунктов) стало самым низким показателем года. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

По мнению экспертов, такой результат был ожидаем из-за негативной динамики ухудшения уровня с августа 2019 года.

Аналитики также назвали составляющие ухудшения Индекса экономических возможностей населения в декабре: торможение повышения средних зарплат - с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре - 10 687 грн, в ноябре - 10 679 грн. Реальная средняя зарплата, несмотря на ускорение инфляции в осенние месяцы, даже уменьшилась примерно на 1%.

Кроме того, эксперты к составляющим отнесли рост задолженности по выплатам заработной платы - на конец июля задолженность составляла 2,7 млрд грн, а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 млрд грн.

Также остаются неудовлетворительными показатели, связанные с кредитованием населения (низкие объемы кредитования при сохранении высоких кредитных ставок) - с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года объем кредитов домохозяйствам вырос лишь на 4,4%, а процентные ставки по новым кредитам домохозяйствам (за тот же период) выросли с 31% до 33%.

Финансовые возможности украинцев снизились и за счет ухудшения расчетов в жилищно-коммунальной сфере (вследствие сохранения высоких тарифов и указанной консервации зарплат) - месячный уровень покрытия оплатой начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги в ноябре упал ниже 50%; снижение показателей занятости в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним (хотя это сезонное явление, в т.ч. вследствие возвращения части "заробитчан" с сельскохозяйственных работ за границей, однако влияние его на оценку благосостояния является значительным).

Несмотря на это, эксперты прогнозируют повышение финансовых возможностей с нового года. Аналитики учитывают снижение тарифов на газ (до 22%), повышение уровня доходов в связи с увеличением минимальной заработной платы как для работников государственных предприятий, так и для сотрудников частных фирм. Ранее эксперты рассчитывали повышение уровня доходов украинцев в 2020 году до 10%.

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