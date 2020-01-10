Заложники импорта: что будет с ценами в Украине в 2020 году

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В Кабинете министров рассчитывают, что украинская экономика в 2020 году сохранит и даже улучшит динамику роста. В оптимистичном прогнозе Минэкономики ожидает инфляцию около 5,8%, рост ВВП – 4,8%, а обменный курс в пределах 24,8 гривен/доллар.

Если этот сценарий станет реальным, то, по мнению экспертов, цены на основные группы товаров не будут сильно расти. К тому же стоимость продуктов питания будут сдерживать более дешевые импортные товары, которые после укрепления курса гривны стало выгодно завозить в Украину из-за рубежа. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На цены в первом полугодии в основном будут влиять такие факторы, как замедление инфляции, рост социальных стандартов и курсовая политика, считает замгендиректора Украинской аграрной конфедерации Наталия Зарицкая. Внутренние цены на различные виды товаров под влиянием этих факторов должны вырасти в среднем на 5-6%, полагает она.

Но рост стоимости продуктов питания не ударит по кошелькам украинцев, поскольку зарплаты могут увеличиться примерно на 15%, тем самым компенсировав возможную инфляцию. И потому покупательная способность населения улучшится, говорит гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Если же какие-то группы товаров начнут дорожать выше уровня ожидаемой инфляции, тогда этот рост может стабилизировать импорт, уверен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Импортные товары зачастую дешевле украинских аналогов.

"Сегодня 70% имеющейся продуктовой социальной корзины в Украине оценивается выше, чем у соседей. К примеру, у нас килограмм пшеничного хлеба стоит на 4,7 гривен дороже, чем в соседней Польше. Это значит, что любой существенный рост цен в нашей стране может быть сглажен завозом импортных товаров из Европы, стран Балтии или Азии. Конечно же, при условии, что курс национальной валюты будет устойчив и дальше", – полагает экономист.

Курятина и масло

В УАК ожидают рост цен на молочные продукты, сыр и сливочное масло в пределах 1,5-3%. Это связано с постоянным сокращением молочного поголовья. Олег Пендзин при этом уточняет, что сливочное масло не будет сильно дорожать еще и потому, что ценник на этот продукт в Украине и так завышен по сравнению с аналогичными товарами из Польши, Испании и Беларуси.

Стабильными останутся цены на курятину, так как Украина массово производит и экспортирует этот товар за рубеж. "Куриное филе и субпродукты могут даже немного подешеветь за счет акций в супермаркетах", - поясняет Зарицкая. Тогда как свинина и говядина могут подорожать примерно до 3%. Этот рост традиционно может наблюдаться в период праздников.

Цены на яйца, по мнению экспертов, вполне предсказуемы. В ближайшие месяцы десяток яиц может обойтись в 27-29 гривен. Незначительные ценовые колебания в УАК объясняют тем, что в холодное время года курицы несут меньше яиц, поэтому зимой эта продукция может дорожать.

Тогда как подсолнечное масло может просесть в цене – на 1-3 гривны за литр. Во-первых, в 2019 году Украина собрала рекордный урожай подсолнечника. Во-вторых, страна является крупнейшим экспортером данного продукта. В-третьих, стоимость подсолнечного масла должна сравняться с европейскими ценами. К примеру, украинцам этот товар обходится на 27% дороже, чем испанцам. И если продукция отечественного производства не будет дешеветь, тогда цены стабилизируют импортные аналоги.

Стоимость сахара также не должна сильно меняться. Зимой этот продукт может подешеветь на 1 гривну, а в летний период массовой заготовки консервации вернуться к предыдущему показателю, считает Наталия Зарицкая из УАК.

"Сейчас Украина производит сахар из сахарной свеклы в меньших объемах, чем раньше. Поэтому данный продукт может немного подорожать ближе к лету. Если же на сахар появится ажиотажный спрос, тогда возможный рост цен поможет успокоить импорт тростникового сахара", - акцентирует эксперт.

Олег Пендзин из ЭДК согласен с тем, что тростниковый сахар является хорошей конкуренцией украинскому продукту, поскольку за рубежом обходится на 25-30% дешевле.

"Раньше с целью защиты сахарных заводов Украина старалась ограниченно ввозить этот продукт в страну. Но если летом запасов свекольного сахара окажется недостаточно, тогда проблему будут решать при помощи импорта тростникового сахара", - говорит Пендзин.

Пока не стоит ожидать скачков цен на яблоки. Их стоимость, если говорить об украинской продукции, может подняться максимум на 2 гривны за килограмм – в среднем до 18-22 гривен. Не исключено, что эта цена не изменится до нового урожая. "На розничную стоимость будет влиять спрос и условия хранения", - поясняет Зарицкая.

Тогда как стоимость импортных яблок во многом будет зависеть обменного курса гривны. Если гривна останется устойчивой, украинцы будут активно раскупать польские яблоки, уверены в ЭДК.

Хлеб и борщевой набор

Цены на некоторые продукты питания могут вырасти в 2020 году выше уровня инфляции. И здесь, по мнению экспертов, под удар попадут в основном товары из условного борщевого набора – капуста, лук, свекла, морковка. Эти наименования могут стать дороже на 8-10%, прогнозирует Алексей Дорошенко.

"Стоимость овощей зависит от импорта, поскольку в последние годы Украина стала импортером всего борщевого набора из Испании, Польши, Казахстана, Киргизии. Это значит, что за рубежом овощи стоят дешевле, чем у нас, поэтому продукцию выгодно завозить. Исключением перестал быть даже картофель, который наша страна обычно импортировала в марте-апреле из Египта. В 2019 году украинцы начали завозить этот продукт в самый разгар сезона сбора картошки", – поясняет Дорошенко.

Хлебобулочная продукция может удивить серьезным ростом цен в рознице. Буханка хлеба может через полгода стать дороже на 8% или на 1-2 гривны, говорят в УАК. Чуть меньше – на 5-7% – вырастет стоимость макарон и спагетти, отмечают в ЭДК.

"Наш хлеб в рознице и так стоит дорого по сравнению, к примеру, с соседними странами Европы. Иногда разница в цене составляет 30%. Но пока этот тренд не изменить, поскольку в 2019 году на мировом рынке наблюдался рост цен на зерновые", – обращает внимание Алексей Дорошенко.

Изделия из круп также коснется тенденция удорожания. По мнению Зарицкой из УАК, рис может вырасти в цене на 4%. Все потому, что этот продукт Украина завозит из-за рубежа, соответственно, дальнейшие расклады будут зависеть от стоимости логистики и политики стран-импортеров.

Будет дороже и гречка – цена может подскочить до 30 гривен за килограмм. Причиной роста цен в данном случае может стать низкий урожай гречихи. Дело в том, что в 2019 году Украина собрала только 40% продукции по сравнению с прошлогодними посевными площадями. И не исключено, что в какой-то момент спрос на гречку станет ажиотажным.

"Гречка будет расти в цене не только из-за невысокого урожая, но и потому, что это специфический товар. Крупу мало где производят – лишь в некоторых славянских государствах и Юго-Восточной Азии. Это автоматически может повысить стоимость импорта для Украины", - считает Пендзин.

Цена на топливо

Что же касается розничных цен на топливо, в 2020 году они могут снизиться. Как пояснил замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, этот тренд уже проявился в декабре прошлого года, когда литр бензина марки А-95 в среднем по стране снизился на одну гривну. И это не предел: если курсовая политика будет и дальше демонстрировать стабильность, топливо может стать дешевле еще на 5%, считает собеседник. В таком случае в рознице литр А-95 дополнительно снизится на 1,4 гривны.

Чтобы такие прогнозы сбылись, украинский топливный рынок должен учитывать три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс нацвалюты и уровень спроса на бензин.

"Если на границе цена нефтепродуктов меняется на 1%, то через две недели топливо в рознице может измениться на 10 копеек. А если курс станет больше или меньше на 10 копеек, то за тот же период розничная стоимость бензина отреагирует на 7-8 копеек. В то же время любое увеличение спроса повлияет на удорожание бензина, и наоборот", - поясняет Рябцев.

По его словам, если эти факторы будут двигаться в одном направлении, например, гривна укрепится и стоимость нефтепродуктов на границе подешевеет, то бензин в рознице тоже станет доступнее. "Если же данные показатели начнут меняться разнонаправленно, розничная цена на топливо не должна меняться", - уточнил Рябцев.