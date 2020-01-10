Стала известна зарплата главы Укрпочты: 3-комнатная квартира ежемесячно

Глава "Укрпочты" каждый месяц получает огромную зарплату (фото: РБК-Украина)

Зарплата главы "Укрпочты" повергла украинцев в настоящий шок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно получать зарплату, которая позволит ему приобретать по трехкомнатной квартире в Киеве каждый месяц.

Такими данными поделилась секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованному документу, в 2020-м прибыль Смелянского возрастет на более чем, 450 тысяч гривен в месяц. Таким образом, его зарплата будет составлять почти два миллиона гривен.

Если в 2018-м глава "Укрпочты" получал "скромные" 571 966 грн 70 копеек в месяц, то в 2019-м его заработки выросли почти в 1,5 раза - до 1 427 666 грн 70 коп.

В 2020-м Смелянскому будут платить уже 1 886 808 грн 30 копеек каждый месяц. То есть, к концу года генеральный директор "Укрпочты" станет богаче на 22 641 696‬ грн.

Ежемесячный заработок Смелянского в этому году будет состоять из трех частей: 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия и 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Отметим, что рядовым сотрудникам "Укрпочты" также повысят зарплату - на 815 грн. В 2020 году они будут ежемесячно получать 6031 грн 30 копеек.

Стала известна зарплата главы "Укрпочты" Игоря Смелянского (скрин: facebook.com/lina.kushch)

Для сравнения, стоимость трехкомнатной квартиры в столице площадью от 68 до 82 метров квадратных в 2019 году варьировалась от 1,5 от 2,3 млн грн. Таким образом, Игорь Смелянский при желании сможет за год стать владельцем 12-ти столичных квартир.