Добавьте украинского колорита: эти забытые слова сделают вашу речь ярче

Украинский язык имеет десятки колоритных слов, которые сегодня почти не используют, хотя они часто точнее и ярче обыденных фраз. Какие колоритные и "вкусные" слова могут заменить целые словосочетания и обогатить ваш язык?

Какие украинские слова вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.