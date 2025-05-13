Добавьте украинского колорита: эти забытые слова сделают вашу речь ярче
Украинский язык имеет десятки колоритных слов, которые сегодня почти не используют, хотя они часто точнее и ярче обыденных фраз. Какие колоритные и "вкусные" слова могут заменить целые словосочетания и обогатить ваш язык?
Какие украинские слова вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.
В нашем языке есть много колоритных слов, которые незаслуженно забывают или слишком редко используют. Например, вместо привычных словосочетаний можно использовать более короткие и яркие аналоги. Вот они:
"взятися двома руками" легко заменяется словом "обіруч"
Пример: "Вона тримала дитину обіруч, притискаючи до себе"
"з обох боків"- словом "обабіч"
Пример: "Обабіч дороги ростуть кульбабки"
"лежати на спині" можно передать словом "горілиць"
Пример: "Він упав горілиць і дивився в небо, не рухаючись"
"обличчям донизу" - "долілиць".
Еще одно малоупотребительное слово - "поготів", которое означает "тем более". Например:
"Пташка і та має своє гніздо, а людина - і поготів повинна мати своє".
Не менее образное слово - "навдивовижу", передающее сильное восхищение или необычайность чего-то.
"Навдивовижу гарний вечір видався - тихий і теплий"
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